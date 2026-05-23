L’arbitro di Lecce – Genoa: fischia Daniele Doveri, bilancio con i giallorossi in paritȧ

La partita sarà arbitrata dal Signor Daniele DOVERI della Sezione A.I.A. di Roma 1, della quale è anche presidente dal dicembre 2021. L’arbitro DOVERI ha 48 anni. Ẻ nato il 10 dicembre 1977 a Volterra (Pisa). Risiede a Roma. Professione: Impiegato.

Ha esordito in Serie B il 29 agosto 2009 in Ancona – Salernitana (2-0).

Ha esordito in Serie A il 28 febbraio 2010 in ChievoVerona – Cagliari (2-1).

Dal 1° gennaio 2018 è stato arbitro internazionale.

Dal 1° gennaio 2022 non figura più nella lista degli arbitri internazionali e dalla stessa data è stato inserito nel gruppo dei Video Match Officials (ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR) della FIFA.

Il signor DOVERI ha diretto, finora, 436 partite, delle quali, 264 in Serie A, 59 in B e 24 in Coppa Italia.

Le partite del Lecce da lui arbitrate sono state 16 e … mezza (arbitrò solo il primo tempo della partita Lecce – Inter del 25 febbraio 2024, quindi, calcoliamone 17 (sette al Via de Mare e dieci fuori casa) con otto vittorie (una in casa e sette fuori), un pareggio (in casa) e otto sconfitte (quattro in casa e quattro fuori).

Ritorna ad arbitrare una partita del Lecce dopo solo 23 giorni dall’ultima (Pisa – Lecce 1-2 del 1° maggio scorso). Al Via del Mare ritorna dopo 14 mesi.

Questi i precedenti :

26.09.2009 LECCE – Mantova 2-1 (al 66’, su rigore, vantaggio del Mantova, all’81’ pareggia Guido Marilungo e all’86’ gol-vittoria di Daniele Corvia su rigore – spettatori 3.882)

13.03.2010 LECCE – Cittadella 1-5 (il Cittadella nei primi 34 minuti si porta, incredibilmente, sullo 0-4 e poi al 48’ arriverà la quinta rete – il gol-bandiera del Lecce lo segna al 69’ Daniele Corvia su rigore – esordio di Stefano Ferrario – spettatori 4.392)

25.09.2011 Siena – LECCE 3-0 (le reti del Siena con Destro nel primo tempo e doppietta di Calaiò nella ripresa – al 62’ espulso il giallorosso Andrea Esposito per doppia ammonizione – spettatori 8.469)

01.02.2012 Udinese – LECCE 2-1 (gol del momentaneo pareggio al 26’ di David Di Michele – i gol dei bianconeri al 2’ Pazienza e al 36’ Di Natale – spettatori 15.818)

19.07.2020 Genoa – LECCE 2-1 (al 60’ gol del momentaneo pareggio di Marco Mancosu – all’81’ sfortunatissima autorete di Gabriel (con la spalla manda in porta un pallone respinto dal palo) – al 45’ espulso il d.s. Mauro Meluso (è la nona volta) – al 47’ Mancosu calcia fuori, alto, un rigore – è una sconfitta che compromette seriamente la permanenza in Serie A – partita a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19)

22.12.2020 SPAL – LECCE 1-0 (gol-sconfitta al 79’ del biancazzurro Gabriel Strefezza – mister Eugenio Corini, non ancora guarito dal Covid-19, è stato sostituito dal suo vice mister Salvatore Lanna – partita a “porte chiuse” per il Covid-19)

27.02.2022 Monza – LECCE 0-1 (gol-partita al 56’ di Massimo Coda su rigore – il VAR (signor Paolo Valeri) fa annullare due reti del Lecce; la prima di Marcin Listkowski al 24’ per presunto fallo di Mario Gargiulo sul portiere e la seconda di Pablo Rodriguez al 91’ per un presunto millimetrico (?) fuorigioco – il Lecce vince per la seconda volta a Monza dopo 42 anni dalla prima del 1979 – presenti circa 1.700 tifosi giallorossi che occupano l’intera curva nord)

16.09.2022 Salernitana – LECCE 1-2 (fa tutto il Lecce – reti: 43’ Assan Ceesay, 55’ autorete Joan Gonzalez, 83’ Gabriel Strefezza – prima vittoria della stagione – settima vittoria in casa della Salernitana – spettatori 19.488 dei quali circa 1.000 leccesi nel settore ospiti – mister Marco Baroni, essendo squalificato, è stato sostituito dal suo vice mister Fabrizio Del Rosso)

12.11.2022 Sampdoria – LECCE 0-2 (reti: 46’ p.t. Lorenzo Colombo e 83’ Lameck Banda (primo gol con il Lecce e primo in Serie A di un giocatore dello Zambia) – terza vittoria in casa della Sampdoria – terza vittoria della stagione – spettatori 20.211 dei quali circa 1.600 leccesi nel settore ospiti – ultima partita dell’anno solare 2022 a causa della sosta per il Campionato Mondiale in Qatar – Partita n. 200 del presidente Saverio Sticchi Damiani (82 vittorie, 58 pareggi e 60 sconfitte con 306 reti fatte e 265 subite)

28.05.2023 Monza – LECCE 0-1 ( Partita Storica per il Lecce – è arrivata aritmeticamente, con una giornata di anticipo, l’ottava salvezza in Serie A – il gol-partita al 101’ di Lorenzo Colombo su rigore concesso per un fallo di mano di Gytkjaer – all’84’ il portiere Wladimiro Falcone para a Gytkjaer un rigore concesso per un fallo di Federico Baschirotto su Colpani – al 78’ espulsi per il Lecce il d.s. Stefano Trinchera e il preparatore dei portieri Massimo Di Pasquale e all’82’, dalla panchina del Monza, l’ex Giulio Donati – spettatori 15.039 dei quali 2.400 i leccesi solo del settore ospiti – il fischio finale è arrivato al 102’ … è una delle partite più “lunghe” nella storia del Lecce)

03.12.2023 LECCE – Bologna 1-1 (reti: 68’ Lykogiannis e 100’ su rigore Piccoli – spettatori 24.326)

21.01.2024 LECCE – Juventus 0-3 (reti: 59’ e 68 Vlahovic, 85’ Bremer – al 47’ p.t. espulso il d.s. Stefano Trinchera – esordio di Santiago Daniel Pierotti – spettatori 28.074)

25.02.2024 LECCE – Inter 0-4 (reti: doppietta di Lautaro Martinez, Frattesi e De Vrij – l’arbitro Doveri dal primo minuto del secondo tempo, per infortunio, lascia la direzione della gara al IV Ufficiale Baroni Niccolò di Firenze e lui prende il posto di Baroni – spettatori 27.910 – esordio in campionato di Medon Berisha)

21.04.2024 Sassuolo – LECCE 0-3 (reti: 11’ Gendrey, 15’ Dorgu, 61’ Piccoli – seconda vittoria fuori casa della stagione – prima vittoria, tra casa e fuori, con il Sassuolo – spettatori 16.210 dei quali circa 4.000 leccesi solo nel settore ospiti)

08.03.2025 LECCE – Milan 2-3 (reti: per il Lecce doppietta di Krstovic al 7’ e 59’ e per il Milan autorete di Gallo al 68’ e doppietta di Pulisic al 73’ su rigore e all’81; il rigore concesso per un fallo di Baschirotto sullo stesso Pulisic – annullati due gol al Milan per fuorigioco – un palo per parte – spettatori 25.753)

04.10.2025 Parma – LECCE 0-1 (sesta giornata – prima vittoria della stagione – rete: al 38’ Riccardo Sottil – spettatori 19.580 dei quali 3.179 leccesi solo nel settore ospiti)

01.05.2026 Pisa – LECCE 1-2 (reti: al 52’ Banda e al 65’ Cheddira per il Lecce e al 56’ Leris per il Pisa – vittoria importante ai fini della salvezza quando mancano solo tre partite alla fine della stagione – primo gol di Cheddira in maglia giallorossa – spettatori 10.372 dei quali 1.100 leccesi solo nel settore ospiti)

L’arbitro DOVERI con il GENOA

Ha diretto, finora, 33 partite dei rossoblù (30 in Serie A, 2 in B e 1 in Coppa Italia). Il bilancio del Genoa è di 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.

Le partite in casa sono state 18 con 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.