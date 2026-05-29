Streetwear, tattoo culture e beneficenza si incontrano a Lecce per “Ink on Sole”

Il prossimo 4 giugno 2026, dalle 17:00 alle 22:00, lo store Mr Jam di Lecce ospiterà “Ink on Sole”, un evento benefico che unisce arte, tattoo culture e customizzazione in collaborazione con il tatuatore leccese Andrea Pheet e con il supporto di Vans.
L’evento si terrà presso Mr Jam, in Via Salandra 11 a Lecce, e vedrà protagonisti 12 tattoo artist, locali e non, chiamati a reinterpretare live alcune paia di Vans trasformandole in pezzi unici da collezione.
Durante il pomeriggio, il pubblico potrà assistere dal vivo alla personalizzazione delle scarpe e partecipare alla riffa finale che metterà in palio tutte le opere realizzate dagli artisti.
L’estrazione avverrà alle 21:00 durante la serata.
I ticket della riffa sono già disponibili al costo di 5 euro ciascuno presso quattro punti vendita:
* Mr Jam — Via Salandra, Lecce
* Mr Jam — Via Imbriani, Lecce
* Southside Tattoo Shop — Lecce
* Positive Vibration Tattoo — Aradeo
L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a Korunera, associazione impegnata nella salvaguardia e tutela dei cani nel territorio salentino.
Ad accompagnare la giornata ci sarà anche Bluebeat, pub leccese che curerà l’area beverage con birre alla spina per tutta la durata dell’evento.
Tra gli artisti coinvolti figurano: Andrea Pheet, Rita Masillo, Alex Brandy, Fabrizio Flaco, Francesca Fringe, Roxhell, Vlady, Giamba, Roberto Sisma, Sgrounch, Maruccia e Ravenna.
“Ink on Sole” nasce dall’incontro tra street culture, arte indipendente e solidarietà, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione capace di valorizzare il talento creativo e allo stesso tempo sostenere una causa concreta sul territorio.
INFO EVENTO
INK ON SOLE
4 giugno 2026 — ore 17:00 / 22:00
Mr Jam — Via Salandra 11, Lecce
Ingresso libero.
Estrazione riffa ore 21:00