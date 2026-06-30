A Guagnano, la Cerimonia di Consegna della Carta Costituzionale ai 18enni

GUAGNANO (Lecce) – Anche quest’ anno, il percorso formativo ”̀”, promosso dall’amministrazione comunale guagnanese, culmina nella consueta serata in cui i 18enniricevono il simbolo più rappresentativo della nostra democrazia, una vera e propria promessa di futuro oltre che un impegno di civiltà e partecipazione.

, infatti,:, . , il Comune di Guagnano, tramite gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili, organizza la ai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età.

L’evento sarà condotto da Leonardo Palmisano sociologo e autore d’inchieste, impegnato da anni nello studio dei fenomeni criminali e delle dinamiche sociali del nostro Paese. Palmisano è, fra l’altro, Direttore Artistico di Legalitria, la grande rete antimafia di cui Guagnano fa parte.

Sono previsti momenti di forte emozione e testimonianza grazie alla presenza di Matilde Montinaro, sorella di , caposcorta del giudice Giovanni Falcone, e Lella e Pinuccio Fazio,genitori di , vittima innocente della criminalità mafiosa.

Inoltre, è prevista la partecipazione del nuovo , con i suoi preziosi contributi, e una cornice musicale con le voci di Francesca e Mariachiara Rizzo, accompagnate da un quintetto d’archi con la Direzione artistica di David Rizzo

Ogni cittadino è invitato a partecipare, a favore di un impegno civile concreto, fra memoria e responsabilità.