Aggressione a Torre San Giovanni: scatta il Daspo urbano per due giovani

UGENTO (Lecce) – Tre anni lontano dai locali pubblici e dalle aree della movida di Torre San Giovanni. È questa la misura di prevenzione del D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), noto anche come “Daspo urbano”, emessa dal Questore di Lecce e notificata dai Carabinieri della Stazione di Ugento a due giovani di nazionalità egiziana, di 19 e 20 anni.

I due ragazzi, già noti alle Forze dell’Ordine, sono indagati per una violenta aggressione consumatasi la scorsa estate nella nota marina ionica.

L’episodio risale alla notte del 29 agosto 2025. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano erano intervenuti d’urgenza a Torre San Giovanni a seguito della segnalazione di una violenta lite in corso.

Sul posto i Carabinieri avevano identificato la vittima: un cittadino marocchino di 29 anni che presentava diverse lesioni da taglio superficiali. Il giovane era stato immediatamente trasportato all’ospedale di Casarano per ricevere le cure mediche necessarie.

Secondo quanto ricostruito successivamente dagli inquirenti nella fase delle indagini preliminari, la violenza sarebbe scattata per motivi di gelosia: il litigio sarebbe infatti originato da alcuni apprezzamenti rivolti dalla vittima a una donna che si trovava in compagnia dei due indagati.

Le successive attività investigative, condotte con determinazione dai Carabinieri della Stazione di Ugento, hanno permesso di raccogliere elementi decisivi per identificare i due presunti aggressori, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce.

Parallelamente all’iter penale, è scattata la misura amministrativa firmata dal Questore. Il D.A.C.U.R. applicato ai due ventenni prevede il divieto assoluto di accesso e stazionamento nei locali e negli esercizi pubblici della zona per i prossimi tre anni.