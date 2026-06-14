Al via gli Orti Socio-Terapeutici inclusivi a Lecce

LECCE – Prende il via a Lecce il progetto inclusivo e senza barriere denominato “QUANDO BIODIVERSITÀ FA RIMA CON SOLIDARIETÀ – Orti Socio-Terapeutici per l’Inclusione e la Biodiversità”, ideato e realizzato dall’Associazione F.ORTI PER LECCE APS ETS. L’iniziativa nasce in Convenzione e con il contributo dell’ATS Ambito Territoriale Sociale del Comune di Lecce, nell’ambito delle attività di co-progettazione finalizzate all’inclusione delle persone con disabilità in azioni aggregative e di socializzazione.
- Orticoltura & Ambiente: Attività incentrate sulla cura dell’orto, del frutteto, dell’oliveto, dell’agrumeto e del Giardino Sensoriale, integrate da percorsi di educazione e tutela ambientale. Tutti i corsi scientifici saranno svolti direttamente dai Professori dell’IISS “Presta-Columella” e dell’Università del Salento.
- Benessere & Sport: Spazio all’affiancamento psicologico, a sessioni rigeneranti di Tai Chi e a un corso guidato di Pickleball, con il supporto di istruttori qualificati.
- Cucina & Tradizione: Valorizzazione delle eccellenze locali con lezioni di cucina naturale, un corso per pizzaiolo tenuto da un istruttore qualificato e laboratori di Pizzica per riscoprire il ballo tipico salentino con istruttori abilitati.
- Arte & Teatro: Sessioni dedicate al teatro popolare in collaborazione con l’associazione “Rote Pacce”, affiancate da lezioni di canto e percorsi di musicoterapia condotti da un maestro di canto qualificato.
- Turismo Culturale: Un ricco calendario di visite guidate alla scoperta del territorio, delle dimore storiche nobiliari e delle masserie fortificate e didattiche, sempre con l’accompagnamento di una guida esperta e qualificata.
Il valore aggiunto dell’intervento risiede nella solida rete istituzionale e sociale che collabora attivamente alle iniziative. Oltre all’IISS Istituto Tecnico Agrario Alberghiero “Presta-Columella” di Lecce e alla Fondazione Orto Botanico del Salento (Università del Salento), il progetto vede la partecipazione della Comunità Emmanuel, de I Cantori di Ippocrate (i Medici del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce), della Polisportiva Giovanile Salesiana e del Comitato Paralimpico. Il percorso mira inoltre a generare opportunità future, offrendo l’acquisizione di abilità pratiche spendibili in futuri tirocini nei settori dell’agricoltura sociale, del giardinaggio e della ristorazione.
Mentre le lezioni teoriche si terranno presso l’IISS “Presta-Columella”, il cuore operativo delle attività sul campo sarà lo spazio di Via Lancellotto Malocello n. 17 a Lecce. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per il 18 Giugno alle ore 18:00 proprio presso la sede operativa in Via Lancellotto Malocello, dove prenderanno il via le esercitazioni pratiche sul campo.
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