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Al via gli Orti Socio-Terapeutici inclusivi a Lecce

Promosso dall'Associazione F.ORTI PER LECCE APS ETS in co-progettazione con l'ATS del Comune di Lecce, il percorso è aperto a tutta la cittadinanza e unisce natura, benessere, sport, cucina e cultura. Il 18 giugno la prima esercitazione pratica

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