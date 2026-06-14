Al via gli Orti Socio-Terapeutici inclusivi a Lecce

LECCE – Prende il via a Lecce il progetto inclusivo e senza barriere denominato “QUANDO BIODIVERSITÀ FA RIMA CON SOLIDARIETÀ – Orti Socio-Terapeutici per l’Inclusione e la Biodiversità”, ideato e realizzato dall’Associazione F.ORTI PER LECCE APS ETS. L’iniziativa nasce in Convenzione e con il contributo dell’ATS Ambito Territoriale Sociale del Comune di Lecce, nell’ambito delle attività di co-progettazione finalizzate all’inclusione delle persone con disabilità in azioni aggregative e di socializzazione.

Il progetto, aperto a tutta la cittadinanza (minori, ragazzi, adulti e intere famiglie), offre un programma multidisciplinare curato da un’équipe specializzata e da professionisti qualificati del settore, strutturato in cinque macro-aree:

Orticoltura & Ambiente: Attività incentrate sulla cura dell’orto, del frutteto, dell’oliveto, dell’agrumeto e del Giardino Sensoriale, integrate da percorsi di educazione e tutela ambientale. Tutti i corsi scientifici saranno svolti direttamente dai Professori dell’IISS “Presta-Columella” e dell’Università del Salento.

Benessere & Sport: Spazio all’affiancamento psicologico, a sessioni rigeneranti di Tai Chi e a un corso guidato di Pickleball, con il supporto di istruttori qualificati.

Cucina & Tradizione: Valorizzazione delle eccellenze locali con lezioni di cucina naturale, un corso per pizzaiolo tenuto da un istruttore qualificato e laboratori di Pizzica per riscoprire il ballo tipico salentino con istruttori abilitati.

Arte & Teatro: Sessioni dedicate al teatro popolare in collaborazione con l’associazione “Rote Pacce”, affiancate da lezioni di canto e percorsi di musicoterapia condotti da un maestro di canto qualificato.

Turismo Culturale: Un ricco calendario di visite guidate alla scoperta del territorio, delle dimore storiche nobiliari e delle masserie fortificate e didattiche, sempre con l’accompagnamento di una guida esperta e qualificata.

Una grande rete per il territorio

Il valore aggiunto dell’intervento risiede nella solida rete istituzionale e sociale che collabora attivamente alle iniziative. Oltre all’IISS Istituto Tecnico Agrario Alberghiero “Presta-Columella” di Lecce e alla Fondazione Orto Botanico del Salento (Università del Salento), il progetto vede la partecipazione della Comunità Emmanuel, de I Cantori di Ippocrate (i Medici del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce), della Polisportiva Giovanile Salesiana e del Comitato Paralimpico. Il percorso mira inoltre a generare opportunità future, offrendo l’acquisizione di abilità pratiche spendibili in futuri tirocini nei settori dell’agricoltura sociale, del giardinaggio e della ristorazione.

Il primo appuntamento e le iscrizioni

Mentre le lezioni teoriche si terranno presso l’IISS “Presta-Columella”, il cuore operativo delle attività sul campo sarà lo spazio di Via Lancellotto Malocello n. 17 a Lecce. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per il 18 Giugno alle ore 18:00 proprio presso la sede operativa in Via Lancellotto Malocello, dove prenderanno il via le esercitazioni pratiche sul campo.

Le attività proseguiranno per tutto il prossimo anno. Si ricorda che per partecipare a qualsiasi corso o iniziativa l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.

“Il nostro obiettivo è creare un vero centro di aggregazione per la comunità e per il territorio, dove la diversità diventa la nostra forza più grande”, dichiara la Presidente dell’Associazione, la Dott.ssa Colonna. “Attraverso la terapia orticolturale e l’arte uniamo il sociale, l’ambiente e la cultura, garantendo un supporto costante a chi ha più bisogno. Perché, come dice il nostro motto, insieme coltiviamo piante, competenze e legami sociali”.