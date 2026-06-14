Lecce e Di Francesco verso il sì. Ma chi sarà il nuovo Direttore generale?

Dopo il rinnovo sino a giugno 2029 del ds Stefano Trinchera, il Lecce è orientato verso la conferma di mister Eusebio Di Francesco. Per domani è già stato fissato un incontro tra l’allenatore pescarese e la società giallorossa. Per il Lecce Di Francesco non è mai stato in discussione, ma dopo l’addio di Pantaleo Corvino il tecnico abruzzese è stato al centro di diverse voci di mercato, che l’hanno visto accostato al Bologna, al Sassuolo e al Torino. Con la salvezza ottenuta è scattato il rinnovo automatico per un’altra stagione, ma nel prossimo incontro si potrebbe discutere anche di un prolungamento contrattuale per dare continuità al progetto tecnico della società di via Colonello Costadura.

Dopo le retrocessioni sulle panchine di Frosinone e Venezia, Di Francesco si è riscattato nel Salento riaccendendo l’interesse di diverse squadre di metà classifica. Ma con l’approdo di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo, Domenico Tedesco su quella del Bologna e Ignazio Abate alla corte del Toro, le pretendenti per Di Francesco si sono quasi azzerate. Quasi perché c’è stato anche un interessamento da parte del Monza nei confronti dell’allenatore giallorosso, ma con Sticchi Damiani e Trinchera al timone delle operazioni, nei prossimi giorni il Lecce proverà a blindare il tecnico e programmare la campagna acquisti e cessioni di una sessione di calcio mercato ancora tutta da vivere dalle parti di via Costadura.

Dopo la promozione di Trinchera, mister Di Francesco potrebbe rappresentare il secondo pezzo del puzzle del Lecce che verrà. Con Sean Sogliano rimasto alla guida del Verona nonostante il forcing di Sticchi Damiani sul manager piemontese, ci sarà da capire se il presidente giallorosso si rimetterà alla ricerca di un altro direttore generale per colmare il buco lasciato da Corvino. Dopo il rifiuto di Sogliano è proprio questo il vero interrogativo delle ultime ore in casa Lecce.

Perché un conto è il direttore sportivo ed un altro è la figura di un direttore dell’area tecnica, che possa lavorare al comando delle operazioni in trait d’union col ds e lo scouting. Saverio Sticchi Damiani potrebbe anche decidere di conferire pieni poteri a Trinchera dopo aver lavorato per anni al fianco di un maestro come Pantaleo Corvino. Si vedrà. Intanto il Lecce pensa a mister Di Francesco col fine di proseguire un idillio che sinora si è rivelato vincente.