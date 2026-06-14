Masseria “Bellanova” tante narrazioni d’altri tempi che rivivono ancora oggi

Sospesa tra lo Ionio della penisola La Strea, la Masseria Bellanova brilla con i cuoi colori ocra e domina tra mare cielo e terra tutta la piana che conduce al mare. Per gli amanti del trekking da Torre Squillace è facilmente raggiungibile a piedi la penisola de La Strea una lingua di terra caratterizzata da una ricca vegetazione di macchia mediterranea, facente parte della Riserva Naturale Orientata Regionovanale denominata anche Palude del Conte. La Strea è chiamata anche ‘terra tra due mari’ proprio perchè da un lato si affaccia sulla litoranea che collega Sant’Isidoro a Porto Cesareo ed è caratterizzata dalla presenza di un piccolo tratto di sabbia dorata ed il mare che risulta tutto sommato basso, l’ideale quindi per famiglie con bambini, mentre dall’altro lato presenta un’ampia scogliera che si affaccia direttamente sul mare aperto e l’acqua diventa subito profonda. La Strea è una bellissima esperienza sia per la sua natura incontaminata e sia per un habitat che racchiude differenti specie di uccelli di rara bellezza e vede il proliferarsi di una fauna grazie proprio alla poca accessibilità del posto ed al mantenimento di determinati equilibri ambientali; qui regna una pace ed una tranquillità sorprendenti.

La Masseria Bellanova è una di quelle storie salentine che pesa.

Origini e nome

Sta in agro di Porto Cesareo ma ricadeva storicamente nel *Feudo di Nardò*, uno dei più grandi e ricchi del Salento. Il nome “Bellanova” compare già nelle mappe del ‘700. Era una masseria fortificata di frantoiani e massari al servizio dei duchi di Nardò, la famiglia Acquaviva d’Aragona e poi i Personè.

Struttura tipica del ‘600-‘700

È una masseria a corte chiusa, con la torre colombaia quadrata che serviva da avvistamento contro i saraceni. Attorno: il frantoio ipogeo scavato nel tufo, le stalle, i “caseddhi” per i contadini, la cappella. Le mura alte servivano sia da difesa che da recinzione per le greggi. Architettura tipica della *trasformazione agraria illuminista* che i feudatari di Nardò spinsero nel 1700.

Funzione economica nel feudo

Bellanova era un centro di produzione di olio “lampante”. Il feudo di Nardò era pieno di uliveti e il porto di Cesareo serviva per imbarcare l’olio verso Venezia e il Nord Europa. La masseria era quindi un nodo strategico: produzione + stoccaggio + tassazione feudale. I massari pagavano la “decima” al vescovo e al duca.

Ottocento e abbandono

Con l’eversione della feudalità nel 1806, le terre passarono ai privati. Bellanova finì a famiglie borghesi di Nardò e Copertino. A fine ‘800, con la crisi dell’olio e la fillossera, molte masserie vennero frazionate o abbandonate. Bellanova ha resistito perché aveva l’acqua: c’è una falda superficiale – ecco perché il depuratore a -6m è criminale – che alimentava cisterne e “pile”.