“Re, dotti, guerrieri e viaggiatori. Saggi di storia medievale”, di Paolo Vincenti

L’ 8 giugno scorso, presso la Biblioteca provinciale “Nicola Bernardini”, è stato presentato il bel volume “Re, dotti, guerrieri e viaggiatori. Saggi di storia medievale (Capone Editore, 2026)”, a firma di Paolo Vincenti.

L’evento ha visto la partecipazione del Prof. Mario Spedicato, UniSalento e Presidente della Società di Storia Patria di Lecce, della Prof.ssa Anna Stomeo, docente di filosofia ed esperta di semiotica, Vice Presidente della Società di Storia Patria di Lecce, e dell’archeologo e antropologo, Prof. Alessio Stefano.

Il testo, di assoluto interesse, raccoglie vari saggi (alcuni già editi in volumi delle collane editoriali della Società di Storia Patria di Lecce, altri inediti) che evocano personaggi, uomini e donne, e contesti politico-culturali della storia medioevale.

I contributi percorrono vari ambiti di ricerca, come traspare dalle intitolazioni: “Da Occidente a Oriente, da Oriente a Occidente. Che fantastica storia il Medioevo”; “Di madre in figlio. Una reciproca trasmissione di fede e potere. Sant’Elena e il culto delle reliquie”; “Breve storia dell’antisemitismo in Europa fra alto e basso Medioevo”; “Beniamino di Tudela, un viaggiatore ebreo nel XII secolo, e la sua opera. La condizione ebraica in terra di Puglia. Con una breve storia di Otranto in età bizantina e normanno -sveva”; ” Coronato di serti e cinto di catene”: Giorgio Maniace nelle vicende di Puglia”; “Mille e non più di mille”. Il millenarismo nell’alto Medioevo”.

Seguono i saggi sul culto dei Re Magi nel contesto medioevale, in Puglia e nel Salento; sulla figura di Re Tancredi, già Conte di Lecce nel XII secolo; sulla percezione dell’ asinello fra alto e basso Medioevo , ed ancora sulla controversa figura di Andronico Commeno (1118- 1185), Imperatore bizantino, definito ” il Proteo multiforme”. Ampio il corredo bibliografico.

Come ha scritto Mario Spedicato, “alla salda impostazione metodologica Vincenti unisce una vena narrativa, specie nei cosiddetti ” medaglioni” (ovvero i profili biografici di alcuni personaggi trattati), che siamo abituati a conoscere per via dell’altra sua attività letteraria, quella di scrittore fecondo e versatile”.

Il libro, ha aggiunto, ” richiama per certi aspetti i centoni, quelle compilazioni enciclopediche e molto stravaganti dei cronisti medievali, ma al tempo stesso se ne distacca perché chi scrive è uno studioso del XXI secolo che, pur non facendo parte del mondo accademico (Vincenti è un libero ricercatore non strutturato nell’istituzione universitaria), dispone di un metodo scientifico che gli consente solidi approdi editoriali e meritori riconoscimenti per l’intenso e apprezzato talento narrativo”.

Paolo Vincenti, ricercatore, scrittore e saggista, vive ed opera in provincia di Lecce. Membro della Società di Storia Patria per la Puglia, unisce alla scrittura creativa una vasta produzione scientifica. Al suo attivo testi di carattere storico, pubblicati anche su riviste accademiche.