Atletico Madrid International Campus al Kick Off di Lecce

Dopo il successo della passata edizione, la Kick Off Academy si prepara ad accogliere nuovamente

l’Atlético de Madrid International Campus, in programma dal 29 giugno al 3 luglio 2026 presso il Kick Off Sport Center di Cavallino.

L’appuntamento conferma il rapporto sempre più solido tra la realtà salentina e il club spagnolo: una collaborazione nata lo scorso anno e cresciuta nel tempo, aprendo per la Kick Off Academy un

percorso di confronto tecnico, organizzativo e culturale con uno dei club più prestigiosi del calcio europeo.

Il campus sarà rivolto a ragazze e ragazzi dai 6 ai 18 anni, che avranno l’opportunità di vivere una settimana di allenamento secondo la metodologia ufficiale dell’Academia Atlético de Madrid, sotto la guida diretta dei tecnici del club spagnolo, affiancati dallo staff della Kick Off Academy.

Una metodologia d’élite, da uno dei migliori vivai del calcio internazionale.

Il settore giovanile dell’ Atlético de Madrid è considerato uno dei riferimenti più importanti in Europa e nel mondo per la formazione dei giovani calciatori, come dimostrato dai numerosi giocatori che ha accompagnato fino al professionismo e ai massimi livelli del calcio internazionale, formando atleti cresciuti dentro una cultura sportiva fondata su coraggio, disciplina, appartenenza, sacrificio e cura del dettaglio.

Proprio questo patrimonio tecnico e metodologico sarà al centro dell’International Campus 2026, che porterà a Lecce un programma di lavoro ispirato ai principi dell’Academia Atlético de Madrid.

Il programma prevede attività tecniche e situazionali finalizzate allo sviluppo individuale e collettivo dei partecipanti. Al centro del percorso non ci sarà soltanto il miglioramento tecnico-tattico dei giovani atleti, ma anche la loro crescita personale, relazionale e mentale.

I ragazzi avranno così l’opportunità di avvicinarsi ai valori che l’Atlético de Madrid sintetizza nel motto

“Coraje y Corazón”: coraggio e cuore, due principi che rappresentano pienamente lo spirito che la Kick Off Academy vuole abbracciare e trasmettere ai propri giovani atleti.

Il ritorno dell’Atlético de Madrid al Kick Off Sport Center si inserisce all’interno di un percorso più ampio che l’Academy porta avanti da anni, fondato sulla formazione, sull’innovazione metodologica e sull’apertura verso modelli sportivi di livello nazionale e internazionale.

Il campus sarà aperto anche a tecnici in possesso di qualifica UEFA, laureati e laureandi in Scienze Motorie che desiderano vivere un’esperienza sul campo all’interno di un contesto tecnico

internazionale.

Per i candidati selezionati sarà un’opportunità concreta per arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale, entrando in contatto con una metodologia di lavoro d’élite e osservando da vicino l’organizzazione, l’approccio e la gestione quotidiana di un percorso formativo ispirato al modello dell’Academia Atlético de Madrid. Giulio Biasi: “Un rapporto che cresce e che ci sta aiutando ad alzare il nostro

livello”

«Questa seconda edizione del campus dell’Atlético de Madrid è un segnale concreto di un rapporto che continua a crescere», dichiara Giulio Biasi, Direttore Generale della Kick Off Academy.

«La prima edizione del campus è stata fondamentale per la nostra crescita professionale e personale, perché ci ha permesso di entrare in contatto con un modo di fare ed intendere il calcio giovanile proprio di un club d’élite: organizzazione, standard elevati, attenzione ai dettagli, cura della metodologia e grande sensibilità nel rapporto quotidiano con i ragazzi.

Personalmente ad oggi il momento più alto di questo percorso è stato senza dubbio essere ospite dell’Atlético direttamente a Madrid, visitare la sede della società al Metropolitano, tenere incontri con i referenti nei lori uffici e trascorrere un’intera giornata presso il Centro Deportivo Majadahonda, cuore del settore giovanile rojiblanco, insieme ai tecnici che avevamo ospitato a Lecce. Lì ho potuto confrontarmi con i responsabili tecnici del settore giovanile e osservare con i miei occhi un’organizzazione che lavora ogni giorno con una visione innovativa e internazionale».

«Quella visita mi ha permesso di rafforzare ulteriormente il rapporto con il club spagnolo e di aprire un nuovo fronte di collaborazione legato ai Proyectos de formación internacional dell’Atlético de

Madrid: percorsi che possono consentire a giovani calciatori salentini di vivere un’esperienza completa a Madrid, all’interno del mondo rojiblanco. Parliamo di esperienze di vita che prevedono la permanenza nella Residencia de alto rendimiento del Club, allenamenti con i tecnici dell’Academia e che possono durare da una settimana fino a un intero anno offrendo ai partecipanti anche la possibilità di proseguire gli studi presso una scuola internazionale a Madrid».

«Ci tengo inoltre a sottolineare un aspetto che per noi fa tutta la differenza: questo non è un campus costruito semplicemente attorno al nome di un grande club, ma è frutto di un rapporto diretto con l’Atlético de Madrid e con il management e settore giovanile. I tecnici che arriveranno a Lecce sono allenatori realmente inseriti nello staff tecnico del club, figure che vivono quotidianamente la metodologia dell’Academia e ricoprono ruoli determinanti all’interno del loro organigramma societario.

Questo dà al campus un valore diverso: non offriamo ai ragazzi soltanto una settimana con una divisa prestigiosa, ma un contatto autentico con il modo di lavorare, pensare e formare giovani calciatori di uno dei club più importanti del Mondo».

La Kick Off Academy conferma la propria volontà di investire su percorsi capaci di unire formazione, internazionalizzazione e cultura sportiva.

Il campus con l’Atlético de Madrid si inserisce in una visione più ampia, orientata alla crescita dei giovani atleti e alla costruzione di un modello sportivo sempre più qualificato, moderno e