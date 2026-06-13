GALATINA (Lecce) – Il 15 aprile si è chiuso il bando del Concorso Internazionale di Poesia ” Premio Città di Galatina “, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Giovani Realtà, giunto alla ottava edizione. Il concorso nasce con l’intento di promuovere la cultura attraverso la poesia e dare la possibilità ai tanti artisti dediti a questa forma d’arte di farsi conoscere da un più vasto pubblico ed avere il giusto riconoscimento per la capacità di stimolare emozioni, sensazioni, ricordi a chi ascolta. La poesia aiuta a dare voce a sentimenti che spesso non trovano spazio nelle comunicazioni quotidiane permettendo di esplorare la propria interiorità e consente la riflessione sul senso della vita. Scrivere poesie può essere un modo per sfogare le emozioni negative e trovare sollievo dalle preoccupazioni quotidiane.

Come ogni anno, molti i partecipanti; tanti anche gli alunni degli Istituti Comprensivi di primo e secondo grado e di istruzione superiore. Soddisfazione da parte degli organizzatori dell’evento, che manifestano entusiasmo per la considerevole partecipazione, soprattutto da parte dei ragazzi che, attraverso la poesia, hanno dimostrato sensibilità ed interesse verso questa forma d’arte descrivendo con linguaggio appropriato i propri sentimenti di rabbia e intolleranza verso una società violenta, di paura per un futuro incerto, ma anche di amicizia e amore verso i propri simili e verso la bellezza di ciò che li circonda.

Quattro le sezioni del concorso: poesia edita, poesia inedita, poesia giovane e poesia in dialetto. Ai primi classificati di ogni sezione sarà consegnata una civetta in legno di ulivo realizzata dalla ditta galatinese Horme Visioni Artistiche di Marco e Roberta; ai secondi e terzi classificati, una targa ricordo e attestati di merito.

Per la poesia giovane saranno assegnate borse di studio di 200 euro al 1° classificato per la Scuola Secondaria di secondo grado, 150 euro al 1° classificato per la Scuola Secondaria di primo grado e, offerte dall’Associazione Giovani Realtà. Membri della giuria sono stati: Maria Rita Bozzetti, Laura Barone, Nico Mauro e Rita Stanca.

La conduzione della serata è affidata a Antonio Settanni, mentre la lettura delle poesie è a cura dell ‘attrice Maria Margherita Manco. L’accompagnamento musicale è condotto dal M° Christian Rizzo.

L’evento, che si avvale del patrocinio della Città di Galatina, della Provincia di Lecce e dell’ Associazione Nazionale Italiana Cultura e Sport, si svolgerà presso il chiostro del Palazzo della Cultura in Piazza Alighieri n. 51 il prossimo 14 giugno con inizio alle ore 20:30. Ingresso libero.

Elenco vincitori:

Sezione A – poesia edita

1° classificata: L’Arca dell’Alleanza di Marcello Tagliente

2° classificata: Mutus Dedit Nomina Rebus di Antonio Nahi

3° classificata: Il Fiume di Maila Gufoni

Sezione B- poesia inedita

1° classificata: Le Sette Porte del Mare di Marcello Tagliente

2° classificata: Sinfonia di un Cielo Ferito di Eufemia Attanasi

Parla Silenzio di Israele di Sergio Sestagalli

3° classificata: La Stanza del Ritorno di Annarita De Paola

Sezione C-poesia giovane

1° classificata: Sulla Soglia di Sara Shqepa (ISS di secondo grado)

1° classificata: Sale e Sole di Cristian Palamà (ISS di primo grado)

Sezione D – poesia in dialetto

1° classificato: Nu Figghie Me Nete di Michele Bruno

2° classificata: Malesciana di Andrea Maci

3° classificata: Lu Purtiju di Luigia Palma