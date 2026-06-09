Condannato a oltre 3 anni per stalking sulla ex moglie, reato riqualificato e sentenza ridotta

Era stato condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi per stalking sulla ex moglie ma nel processo d’appello il reato viene riqualificato e la sentenza per un 63enne di Tricase viene ridotta a 6 mesi e 20 giorni. così ha disposto la Corte d’appello di Lecce che ha anche eliminato l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Per conoscere le motivazioni sarà necessario attendere i prossimi 90 giorni.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe molestato la donna raggiungendola sul posto di lavoro e ogni qual volta la incontrava si appostava nelle immediate vicinanze. Come denunciato il 5 settembre 2024. Il 63enne, dopo averla incontrata in un supermercato, l’avrebbe minacciata di morte dicendole: “Sai che devo uccidere te e l’amico tuo” Ti devo ammazzare pensavi che la cosa fosse finita qui la vendetta va consumata fredda lo sai, stai tranquilla! Non finirà così, io ti ammazzo”.

Poi si sarebbe recato in casa della donna. In questo modo avrebbe costretto l’ex moglie a cambiare le proprie abitudini di vita. L’uomo, difeso dall’avvocato Tony Indino, è rimasto ai domiciliari dal 29 agosto 2025 al 22 gennaio 2026. In primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in appello la corte ha riqualificato il reato e rideterminato la pena in 6 mesi e 20 giorni ed eliminato l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e ne ha disposto l’immediata scarcerazione. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni.