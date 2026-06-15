Congedo: concordo con Sticchi Damiani, il rifacimento del Via del Mare è un “appuntamento storico” per Lecce

“Condivido pienamente quanto dichiarato questa mattina in conferenza stampa dal presidente dell’US Lecce Sticchi Damiani sul progetto di rifacimento dello stadio Via del Mare. Si tratta davvero di un “appuntamento storico” per Lecce.

Il coinvolgimento della città nei Giochi del Mediterraneo non era affatto scontato e ha consentito di ottenere un finanziamento di circa 36 milioni di euro destinato al restyling dell’impianto e alla realizzazione della copertura integrale dello stadio. Un intervento di grande rilevanza per il territorio, che contribuirà a modernizzare una delle principali infrastrutture sportive del Mezzogiorno.

Come evidenziato dal ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, le risorse previste potranno essere ulteriormente incrementate qualora ve ne fosse la necessità.

Un segnale di attenzione concreto da parte del Governo guidato da Giorgia Meloni nei confronti di Lecce e del suo territorio, che merita di essere sottolineato per la portata e il valore strategico dell’investimento.” Così, il deputato leccese i fratelli d’Italia, on. Saverio Congedo.