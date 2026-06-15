Minibasket, una lezione di sport e di vita: a maglie lo stage con Roberta Regis e Maurizio Cremonini

MAGLIE – Una serata all’insegna della crescita, dell’apprendimento e della passione per il basket quella vissuta dai giovani atleti della “Tre Anelli” Maglie, protagonisti di uno stage tecnico guidato da due autentiche eccellenze del minibasket italiano: Roberta Regis e Maurizio Cremonini. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione degli istruttori locali Mattia De Blasi, Andrea Mininanni, Germano Fersini, Gianfranco Giugno e Francesco Splendido, ha rappresentato molto più di un semplice allenamento, per i ragazzi è stata infatti un’occasione preziosa per sviluppare non solo le capacità motorie e tecniche, ma anche l’intelligenza sportiva, la capacità decisionale e la comprensione tattica del gioco.

Attraverso esercitazioni innovative e coinvolgenti, Regis e Cremonini hanno trasmesso ai giovani cestisti un concetto fondamentale: il minibasket non è soltanto inseguire un pallone, ma imparare a osservare, scegliere e collaborare con i compagni, un percorso educativo che aiuta i bambini a crescere come atleti e come persone. «Il nostro obiettivo non è creare piccoli campioni, ma aiutare i bambini a diventare ragazzi sicuri di sé, capaci di affrontare le difficoltà e di lavorare insieme agli altri», ha sottolineato Roberta Regis, «Il minibasket è uno straordinario strumento educativo perché insegna il rispetto delle regole, l’ascolto e la fiducia nei compagni».

Al suo fianco Maurizio Cremonini, storico formatore nazionale, che ha evidenziato l’importanza della lettura del gioco e dell’autonomia decisionale: «Ai bambini non bisogna dare sempre la soluzione, occorre metterli nelle condizioni di trovare da soli la risposta giusta, è così che si sviluppano creatività, intelligenza motoria e capacità di adattamento».

Durante lo stage, i due tecnici federali hanno posto particolare attenzione allo sviluppo della creatività, dell’autonomia e della capacità di leggere le situazioni di gioco, stimolando i ragazzi a ragionare prima ancora che ad eseguire, un approccio moderno che punta a formare giovani sportivi consapevoli, responsabili e capaci di affrontare le sfide dentro e fuori dal campo. Soddisfazione è stata espressa anche dagli istruttori della “Tre Anelli” Maglie. «Per noi è stata un’opportunità di grande valore», hanno commentato, «Confrontarsi con professionisti di questo livello significa acquisire nuovi strumenti e nuove idee da riportare quotidianamente in palestra a beneficio dei nostri ragazzi». Alla conclusione tra sorrisi, applausi, la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza destinata a lasciare il segno. «Il vero successo – ha concluso Cremonini – è vedere negli occhi dei bambini la voglia di tornare in palestra il giorno dopo, da lì nasce ogni percorso di crescita sportiva ed educativa». Per i giovani partecipanti non è stato soltanto uno stage di minibasket, ma una vera lezione di sport, educazione e crescita personale.