Inizia l’era Trinchera, il nuovo Capo dell’area tecnica promette realtà e piedi per terra

Si apre una nuova fase in casa Lecce dopo l’addio di Pantaleo Corvino. Sarà infatti Stefano Trinchera a rilevare il testimone. Trinchera ricoprirà il doppio ruolo di direttore sportivo e direttore responsabile dell’area tecnica. Una promozione meritata sul campo, come dichiarato dal presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.

LE PAROLE DI STEFANO TRINCHERA

​”Questo rappresenta indubbiamente lo spartiacque della mia parabola professionale, l’inizio di un capitolo inedito caratterizzato da responsabilità assai più rilevanti rispetto al passato. Io, Stefano Trinchera, desidero esprimere la mia profonda riconoscenza alla presidenza e a tutta la compagine societaria per avermi accordato una fiducia così immensa in quella che reputo, a tutti gli effetti, una vera e propria seconda famiglia. Sono cresciuto dentro questo club e oggi mi riempie d’orgoglio assumere una carica così strategica, potendo contare sul supporto di collaboratori di assoluto spessore.

​In un momento simile, il mio pensiero va a Pantaleo Corvino, il direttore che per primo ha scommesso sulle mie capacità, favorendo la mia maturazione sotto ogni punto di vista; per me è stato una guida fondamentale e gli conserverò una gratitudine eterna. Insieme abbiamo centrato traguardi straordinari che hanno acceso i riflettori nazionali sulla nostra realtà. Nel mio percorso ho sempre privilegiato la concretezza del lavoro quotidiano rispetto alla visibilità mediatica, restando al mio posto. Questo mio profilo defilato ha probabilmente generato qualche malinteso all’esterno, ma ho sempre tirato dritto focalizzandomi unicamente sul bene della squadra.

​Oggi non provo timore, bensì forti stimoli. Sia chiaro, però, che non ho alcuna intenzione di vendere illusioni: conosciamo perfettamente la nostra dimensione e non voglio alimentare aspettative distanti dalla realtà. Ci tengo inoltre a dedicare un pensiero affettuoso alla memoria di Graziano Fiorita, che ha sempre creduto nel mio valore: mi piace immaginare che oggi stia gioendo per questo mio traguardo. Per quanto riguarda il futuro della panchina, le probabilità di una riconferma del mister sono estremamente elevate: c’è un accordo formale già in essere e la volontà, sia mia che del presidente, è quella di proseguire insieme. Ci incontreremo a strettissimo giro per definire i dettagli.”