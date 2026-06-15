Sabato 20 e Domenica 21 giugno Jury Chechi sbarca all’Apulia Sport Convention 2026 con uno stage esclusivo

GALLIPOLI (Lecce) – Il conto alla rovescia per l’Apulia Sport Convention 2026 entra nel vivo con l’annuncio di uno dei momenti più attesi e prestigiosi dell’intero weekend. Il 20 e 21 giugno la settima edizione della più rilevante manifestazione multidisciplinare dedicata a sport, fitness e benessere del Mezzogiorno ospiterà una vera e propria leggenda dello sport italiano e mondiale: Jury Chechi. Il campione olimpico sarà protagonista di uno stage esclusivo, un’occasione irripetibile per appassionati, atleti e praticanti di ogni livello per mettersi alla prova, perfezionare la propria tecnica e portare il proprio allenamento a un livello superiore sotto la sua guida attenta.

Il workshop è stato strutturato meticolosamente dalla Jury Chechi Academy, con la partecipazione, oltre che dello stesso Jury Chechi, dei tecnici dell’Academy Andrea Valtorta e Stefania Molentino, per offrire un’esperienza formativa e di allenamento a 360 gradi, focalizzata su forza, controllo e consapevolezza del movimento. L’allenamento prenderà il via con un riscaldamento specifico e una sessione di preparazione articolare, passaggi fondamentali per introdurre in totale sicurezza il successivo lavoro in verticale. Subito dopo, si entrerà nel vivo con la pratica del verticalismo vero e proprio e con lo studio tecnico delle principali skills del calisthenics, concentrandosi in particolare su movimenti complessi come handstand, front lever, back lever e muscle up. Nella seconda parte dello stage, il lavoro si sposterà invece sugli attrezzi, coinvolgendo direttamente sbarra, parallele e anelli. Grande attenzione sarà dedicata anche alla qualità complessiva dell’allenamento, tanto che ciascun workshop si concluderà con una sessione finale interamente dedicata alla mobilità e allo stretching.

Per garantire l’altissima qualità della didattica e l’interazione diretta con il campione, i posti per lo stage sono strettamente limitati. L’iscrizione offre una formula speciale pensata per vivere l’evento da veri protagonisti. Nel costo del biglietto sono infatti inclusi lo stage con Jury Chechi, l’ingresso valido per entrambe le giornate dell’Apulia Sport Convention, un ricco pacco gara e l’attestato di partecipazione ufficiale rilasciato dalla Jury Chechi Academy.

L’organizzazione sottolinea come ospitare Jury Chechi non sia solo un immenso onore, ma rappresenti l’essenza stessa della manifestazione, capace di unire l’ispirazione dei grandi campioni alla pratica sul campo aperta a chiunque ami lo sport.

I biglietti e le iscrizioni allo stage sono già disponibili tramite il link ufficiale presente nella descrizione dei canali social dell’evento. Per ulteriori informazioni o richieste di accredito stampa, è possibile contattare l’organizzazione tramite Direct Message sui profili ufficiali della manifestazione.

L’Apulia Sport Convention si attesta ormai da anni come il festival dello sport, del fitness e del benessere più importante e atteso del Sud Italia. Con una superficie operativa senza precedenti che coinvolge il Raffo Parco Gondar, lo Stadio Comunale A. Bianco, le spiagge e il Parco Naturale, l’evento aggrega ogni anno migliaia di appassionati, atleti, tecnici e famiglie, trasformando l’area in un immenso villaggio olimpico a cielo aperto. L’edizione 2026 vede più di 50 attività distinte tra discipline sportive individuali, sport di squadra, fitness, arti marziali, attività speciali ed eventi con ospiti e vanta la partecipazione di icone dello sport e della danza di livello mondiale che rendono l’evento un polo d’attrazione unico in Italia.

Il mondo coreutico sarà nobilitato sabato 20 dal premio Dance Elite, contest nazionale di danza dedicato ai giovani talenti delle discipline classico, moderno, contemporaneo e hip hop, che vedrà la partecipazione di scuole e ballerini provenienti da diverse regioni italiane. Il contest vedrà tra i giudici Alessandra Celentano, figura di riferimento della danza professionale che incontrerà i partecipanti in un attesissimo momento di confronto, Emanuel Lo, Marcello Sacchetta e Banana.

Con un programma fitto che spazia dalle discipline fitness del momento ai tornei agonistici, dalle arti marziali alle attività olistiche, fino ai progetti dedicati all’inclusione sociale e alle dimostrazioni delle forze armate, la convention celebra lo sport in ogni sua declinazione. Un appuntamento imperdibile che unisce la cultura della salute alla promozione del territorio salentino, offrendo a chiunque la possibilità di scoprire nuove discipline, divertirsi e allenarsi al fianco dei grandi professionisti del settore.

INFORMAZIONI:

Orari:

APERTURA PORTE ORE 9.00

Stage con Jury Chechi:

Sabato 20 giugno – ore 10:30 | ore 16:30

Domenica 21 giugno – ore 10:30 | ore 16:30