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Sabato 20 e Domenica 21 giugno Jury Chechi sbarca all’Apulia Sport Convention 2026 con uno stage esclusivo

Il "Signore degli Anelli", campione olimpico e icona della ginnastica mondiale, terrà un workshop intensivo di tecnica, forza e controllo al Raffo Parco Gondar di Gallipoli il 20 e 21 giugno

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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