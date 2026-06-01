Incendio alle porte del Bosco d’Arneo in Salento, in azione un Canadair

PORTO CESAREO – Un vasto incendio è in corso a ridosso dell’area di Punta Prosciutto a Porto Cesareo e nella zona del Bosco dell’Arneo. Le fiamme hanno interessato la macchia mediterranea avvicinandosi alla costa. Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

Al momento non si registrano abitazioni evacuate e il rogo viene tenuto a distanza da strutture ricettive e aziende agricole e artigianali che si trovano nella zona. A supporto delle operazioni di spegnimento è intervenuto anche un Canadair