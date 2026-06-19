“Dati Comuni”, venerdì 19 giugno a Palazzo Baronale: un convegno sui dati pubblici come bene comune

Nell’ambito del progetto europeo 4Data Democracy, il Comune di Monteroni di Lecce ospita un seminario accreditato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

Venerdì 19 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle 13.30, il Palazzo Baronale di Monteroni di Lecce accoglie il convegno “Dati Comuni – Dalla trasparenza alla partecipazione: i dati pubblici come bene comune”, evento conclusivo delle attività locali del progetto europeo 4Data Democracy, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values.

Il progetto, di cui il Comune di Monteroni di Lecce è partner fondatore, punta a trasformare il rapporto tra cittadini e dati pubblici, contrastando le disuguaglianze digitali e promuovendo la partecipazione civica attraverso la data literacy. Il partenariato transnazionale — coordinato dal Consorzio Materahub di Matera come capofila — riunisce sette organizzazioni di Italia, Croazia, Portogallo, Polonia, Spagna e Belgio.

L’evento, che è coordinato dal dott. Leonardo Calò – Project Manager del Comune di Monteroni di Lecce per il progetto 4Data Democracy – che ha curato l’organizzazione della giornata in raccordo con tutti i partner, verrà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco Mariolina Pizzuto e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce Francesco Micelli. I lavori saranno introdotti da Tiziana Carlino, Senior Manager di Materahub ed interverranno come relatori Francesco Piersoft Paolicelli, civic tech specialist ed esperto di open data della Pubblica Amministrazione; Francesco Longo, Direttore Operativo di Parsec 3.26 Srl, con il caso di studio del sistema Linfa; e Antonella Longo, docente UniSalento e coordinatrice scientifica del Data Lab, sul tema della citizen science e del crowd sensing per la conoscenza pubblica locale.

«Questo convegno è il segno tangibile di ciò che Monteroni può fare quando guarda all’Europa», dichiara il Sindaco Mariolina Pizzuto. «I dati pubblici non appartengono alle amministrazioni: appartengono ai cittadini. Renderli accessibili, comprensibili e utili è un atto di democrazia. Con 4Data Democracy abbiamo dimostrato che anche un Comune come il nostro può essere protagonista di un cambiamento culturale che parte dal Salento e parla all’Europa.»

«La sfida della partecipazione democratica oggi passa anche attraverso la capacità di leggere e usare i dati», aggiunge l’Assessore Ramona Visconti, delegata alle politiche europee e giovanili, «Questo evento rivolge un messaggio preciso alle giovani generazioni: i dati pubblici sono uno strumento di cittadinanza attiva, non una questione per tecnici. Investire in questa consapevolezza significa costruire una comunità più informata, più equa e più capace di incidere sul proprio futuro.»

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce per il riconoscimento di 4 CFP.