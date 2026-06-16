Memorial volley a Gallipoli Luigi e Claudio Barbetta

Effegi Volley School Gallipoli e Ellebì Sandali Artigianali Gallipoli insieme per il Primo Memorial Volley Luigi e Claudio Barbetta ”Luigi e Claudio sempre con noi”.
Due uomini che hanno amato profondamente lo sport e che, come famiglia, vogliamo onorare e ricordare organizzando questo Evento speciale. Sarà un’occasione per celebrare la loro passione, lo spirito di squadra e il valore dello sport che li ha sempre accompagnati.
Vi aspettiamo il 20 e 21 giugno per una serata indimenticabile dedicata al Volley e alla memoria.
Presso la Tensostruttura, via Pasolini, Gallipoli Start Ore 19:00.
Sarà un torneo OPEN MISTO di alto livello che vedrà la partecipazione di:
Effegi Volley School GALLIPOLI
Volley PARABITA
Volley ALLISTE
Astra Volley PRESICCE
A rendere questo momento ancora più speciale, ci onoreranno della loro presenza due Madrine d’eccezione, giocatrici di fama nazionale:
Ofelia Malinov, è stata il pilastro dell’Italia di Julio Velasco, conquistando un argento e un bronzo ai Campionati Mondiali. Nei Mondiali 2018, ha ottenuto il premio individuale come miglior
palleggiatrice della competizione.
Giulia de Nardi, libero della Igor Gorgonzola Novara (AGIL Volley). Ha conquistato la Wevza Cup 2023, la Challenge Cup 2024 e la CEV Cup 2025.
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