Emergenza incendi nel Salento, il Ministero dell’Interno invia 48 nuovi vigili del fuoco

Lecce – In arrivo – con decorrenza immediata e per la durata di 60 giorni – di 48 unità dei Vigili del Fuoco, tra cui 8 Capi Squadra, destinate a potenziare i dispositivi di contrasto sul campo, con ulteriori mezzi che saranno acquistati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

A dare concreto e immediato supporto alla complessa situazione salentina sul fronte dell’emergenza incendi interviene anche la sensibilità del Ministero dell’Interno.

Lo si è appreso nel pomeriggio di oggi, presso il Palazzo del Governo, dove si è tenuta una riunione d’urgenza convocata dal Prefetto di Lecce per fare un punto di situazione analitico sul fenomeno degli incendi boschivi e d’interfaccia. Una piaga che ha ormai assunto i connotati di una vera e propria emergenza sociale per il territorio salentino, come drammaticamente testimoniato dagli eventi dello scorso fine settimana, che hanno imposto l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

L’incontro ha visto la presenza di tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile e, segnatamente, del Consigliere Regionale Stefano Minerva, del Commissario Straordinario NUE, dei vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, nonché della Provincia di Lecce, dei Comuni della provincia, di Arif, del Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile e dell’Ente Parco Otranto-Santa Maria di Leuca.

Nel corso dell’incontro è emerso con forza l’impegno corale e straordinario di tutto il sistema di Protezione Civile nel suo complesso. Prefettura, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Amministrazioni locali e volontari, non senza criticità, stanno operando senza sosta, in una sinergia totale per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e del patrimonio ambientale.

La riunione ha rappresentato l’occasione per un’analisi delle problematiche attuali e per la definizione di strategie idonee a migliorare gli standard qualitativi di intervento del sistema multilivello di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.

In particolare, si è dato atto di come gli Enti locali stiano rispondendo positivamente all’appello del Prefetto ad attivare i punti di approvvigionamento idrico in sinergia con Acquedotto Pugliese, due dei quali saranno attivi dalla prossima settimana nelle località di San Cataldo e Torre dell’Orso, con l’obiettivo di velocizzare le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi di soccorso.

Ed ancora, è stato evidenziato come molte Amministrazioni locali abbiano provveduto all’adozione e pubblicazione delle ordinanze sindacali relative alla pulizia dei terreni privati e delle aree incolte, spesso canali di propagazione dei roghi. Sul punto, il Prefetto ha invitato i Sindaci a potenziare le attività di vigilanza e controllo sul rispetto di tali provvedimenti, sanzionando i proprietari privati che non vi abbaino ottemperato, al fine di responsabilizzarli sull’importanza di concorrere alla realizzazione del bene comune dell’incolumità pubblica, nonché a valorizzare l’apporto del Volontariato di Protezione Civile per l’essenziale funzione di osservazione e monitoraggio del territorio e di primo intervento, senza travalicare le proprie attribuzioni.

Proseguono inoltre le attività di polizia giudiziaria coordinate dai Carabinieri Forestali per l’individuazione dei responsabili di tali gravissimi fatti di reato che, oltre a recare pericolo per l’incolumità pubblica, determinano un danno rilevantissimo per l’immagine del Salento e per lo sviluppo economico del territorio. Al riguardo, è già stata deferita all’Autorità Giudiziaria una persona ritenuta responsabile dell’incendio divampato lo scorso sabato in territorio di Casarano, e risultano in fase avanzata anche le indagini per l’incendio scoppiato nella stessa giornata nella pineta di Torre San Giovanni, a Ugento.

L’attività di prevenzione e controllo del territorio proseguirà in maniera ancora più intensa a seguito di un apposito Tavolo tecnico del Questore Giampietro Lionetti con tutte le Polizie locali della provincia.

Ha assicurato il proprio contributo anche l’Aeroclub “Vega Ulm” di Lecce, che concorrerà, a titolo volontaristico, durante i propri sorvoli con aerei ultraleggeri privati, al monitoraggio del territorio e all’avvistamento di eventuali focolai di incendio. Il materiale raccordo con le componenti del sistema di protezione civile sarà oggetto di approfondimento e definizione in un prossimo incontro con Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e Regione Puglia.

Il Consigliere regionale Stefano Minerva ha raccolto le sollecitazioni emerse nell’incontro odierno, tra cui la necessità di addivenire quanto prima alla stipula della convenzione con i Vigili del Fuoco per la campagna AIB, la tempestiva messa in esercizio di elicotteri della flotta aerea regionale per il supporto alle operazioni di spegnimento, nonché la messa a disposizione di contributi per gli Enti locali per il potenziamento delle attività di prevenzione, oltre che la verifica di piena funzionalità degli operatori di Arif e del Volontariato, attivando forme di gemellaggio con le Regioni del Nord Italia per il periodo estivo. Ha inoltre anticipato che l’Amministrazione regionale sta provvedendo a stanziare 2 milioni di euro direttamente ai Comuni per agevolare l’attività di pulizia delle strade, nonché altri 30 milioni di euro per favorire le attività di espianto degli uliveti colpiti dal batterio della Xylella, vera e propria “miccia esplosiva” suscettibile di determinare la propagazione di incendi di rilevante estensione.

“L’emergenza incendi nel Salento non è una questione spendibile solo sul piano della gestione tecnica, ma una sfida collettiva che tocca la sicurezza e l’identità del nostro territorio – ha detto il Prefetto Manno, a margine della riunione – Le istituzioni e lo Stato stanno mettendo in campo ogni risorsa possibile, ma è fondamentale che tutti facciamo fronte comune. Dai sindaci ai singoli cittadini, la responsabilità e la collaborazione di ciascuno sono l’arma più potente per fermare i roghi e isolare i criminali”.