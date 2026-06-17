Euro 2032, ora è ufficiale candidatura Via del Mare

LECCE – Lo stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare entra ufficialmente nella corsa per ospitare gli Europei di calcio del 2032. La candidatura dell’impianto leccese è stata formalizzata nel primo pomeriggio presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Roma, nell’ambito del percorso che porterà alla scelta degli stadi italiani destinati ad accogliere la manifestazione continentale organizzata congiuntamente da Italia e Turchia.

All’incontro hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Commissario straordinario per gli stadi Massimo Sessa, il presidente della Commissione Sport e Cultura del Senato Roberto Marti e il presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani.

L’accettazione della candidatura rappresenta un primo importante traguardo per la città e per il club giallorosso. Lo stadio leccese, infatti, grazie al progetto di ristrutturazione previsto in vista dei Giochi del Mediterraneo, risponde ai rigidi requisiti tecnici e infrastrutturali richiesti dalla UEFA per ospitare competizioni internazionali di tale livello.

Sono undici gli stadi italiani candidati a ospitare EURO 2032, ma soltanto cinque saranno selezionati in via definitiva per accogliere le partite del torneo.

Per il presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani, il raggiungimento di questo traguardo è il frutto di un lavoro continuo avviato dopo l’ottenimento dei finanziamenti destinati alla riqualificazione del Via del Mare in vista dei Giochi del Mediterraneo. La candidatura a EURO 2032 è stata considerata un’opportunità strategica per il territorio e per il futuro dello stadio.

Determinante, secondo il presidente giallorosso, è stata la collaborazione istituzionale con il Comune di Lecce, il sindaco Adriana Poli Bortone e il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, che ha consentito di predisporre e presentare nei tempi richiesti tutta la documentazione necessaria.

Il lavoro svolto negli ultimi tre mesi ha portato all’accettazione ufficiale della candidatura, risultato non scontato poiché subordinato al rispetto di numerosi parametri fissati dalla FIGC e dalla UEFA.

L’inserimento tra le undici strutture candidate rappresenta ora un passaggio strategico non soltanto per il futuro sportivo della città, ma anche per il suo sviluppo urbanistico. L’eventuale inserimento dello stadio di Lecce tra le opere strategiche legate a EURO 2032 potrebbe infatti garantire ulteriori benefici infrastrutturali e urbanistici, con ricadute positive non solo sull’impianto sportivo ma anche sull’area circostante.

Per Lecce si apre dunque una sfida prestigiosa: conquistare uno dei cinque posti italiani disponibili per entrare nella geografia europea di EURO 2032 e ospitare uno degli eventi sportivi più importanti del continente.

«L’ufficializzazione della candidatura dello stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare tra gli impianti italiani candidati ad ospitare gli Europei di calcio del 2032 rappresenta una straordinaria notizia per Lecce, per il Salento e per l’intera Puglia. Si tratta del risultato di un lavoro intenso e silenzioso che ha visto impegnati, in questi mesi, istituzioni, amministrazione comunale e U.S. Lecce in una corsa contro il tempo per rispettare tutti i requisiti richiesti dalla FIGC e dalla UEFA. Sappiamo bene che il percorso non è concluso. Gli stadi italiani candidati sono undici e soltanto cinque saranno selezionati per ospitare le gare di EURO 2032. Proprio per questo sarà fondamentale continuare a lavorare insieme, senza divisioni, per sostenere una candidatura che può generare opportunità straordinarie in termini di infrastrutture, turismo, occupazione e sviluppo del territorio. Portare gli Europei a Lecce significherebbe proiettare il Salento sotto i riflettori del mondo, valorizzando non solo una struttura sportiva ma un intero territorio che ha dimostrato di saper coniugare passione, accoglienza e capacità organizzativa. Oggi celebriamo un passaggio importante. Da domani continueremo a lavorare affinché questo sogno possa trasformarsi in realtà.» Ha dichiarato il Sen. Roberto Marti,

Presidente della Commissione Cultura e Sport del Senato.