Le Officine Cantelmo di Lecce sono pronte ad ospitare giuristi, accademici, imprenditori e consumatori in un interessante confronto, nell’evento formativo che si terrà nel pomeriggio di venerdì 19 giugno, alle 16, dal titolo “Identità territoriale e mercato globale: tutela giuridica delle imprese e del consumatore”.
Il convegno, voluto da Camera Civile Salentina ed organizzato dal Dipartimento Diritto del Consumo ed Economia del Mercato, può contare sul patrocinio della stessa associazione forense presieduta dall’Avv. Salvatore Donadei, dell’Università del Salento, del Consiglio notarile, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Confindustria e Codacons.
I lavori accenderanno un faro qualificato ed autorevole sulla tutela giuridica di imprese e consumatori, partendo dall’analisi dei macro temi della identità territoriale e mercato globale.
Deliberato l’accreditamento per l’aggiornamento professionale delle toghe salentine; l’incontro sarà moderato dall’Avv. Cristian Sturdà, coordinatore del dipartimento.
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