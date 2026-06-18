Il 20 giugno “In marcia per la prevenzione” – Camminata, screening, vaccinazioni e corretti stili di vita

LECCE – “In Marcia per la Prevenzione”, il 20 giugno presso il Polo Oncologico del P.O.“Vito Fazzi” di Lecce una mattinata dedicata a salute e benessere con camminata, informazioni su screening oncologici e vaccinazioni, informazioni sui corretti stili di vita e sui servizi di prevenzione. Evento aperto a tutti i cittadini.

Promuovere la cultura della prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita attraverso un evento pubblico che unisce informazione su screening e vaccinazioni, attività fisica e sensibilizzazione sull’importanza dello sport. È questo l’obiettivo di “In Marcia per la Prevenzione”, in programma sabato 20 giugno 2026 dalle ore 8.30 alle 12 nel parcheggio del Polo Oncologico dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce (ingresso via Giuseppe Moscati).

L’evento nasce dalla collaborazione tra i servizi e le strutture di ASL Lecce impegnate quotidianamente nella tutela della salute e nella prevenzione delle malattie oncologiche, in partnership con CONI e Decathlon.

La manifestazione prevede un allenamento collettivo e una camminata lungo un percorso all’interno dell’area ospedaliera del “Vito Fazzi”, con partenza dal parcheggio del Polo Oncologico.

Un momento per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione primaria, fondata su stili di vita sani, movimento regolare, alimentazione equilibrata e adesione ai programmi organizzati di prevenzione.

Durante la mattinata saranno presenti gli operatori del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento Oncologico, dei Programmi di Screening Oncologici, del Centro Antifumo del Dipartimento di Dipendenze Patologiche, dei Gruppi Multidisciplinari di Patologia e del SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

L’iniziativa offrirà ai cittadini un’occasione concreta di incontro con i servizi dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute. I partecipanti potranno ricevere informazioni e orientamento sui percorsi di prevenzione attivi sul territorio, conoscere le attività del Centro Antifumo e le opportunità di supporto per smettere di fumare, aderire alle campagne vaccinali e ricevere indicazioni sui servizi di prevenzione disponibili. Sarà inoltre possibile attivare le prenotazioni per lo screening mammografico e per lo screening della cervice uterina, e ritirare il kit per lo screening del colon retto nell’ambito dei programmi organizzati di prevenzione oncologica promossi da ASL Lecce.

Durante la mattinata saranno presenti anche numerose associazioni del territorio impegnate nella promozione della salute e nel sostegno ai pazienti, con punti informativi

dedicati all’accoglienza, all’orientamento e alla sensibilizzazione. I cittadini potranno ricevere materiale informativo, conoscere i servizi disponibili sul territorio e approfondire i percorsi di supporto e presa in carico offerti dalla ASL.

L’evento vedrà la partecipazione congiunta del SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione, del Centro Antifumo del Dipartimento di Dipendenze Patologiche e dei Gruppi Multidisciplinari di Patologia, che saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e consulenze sui corretti stili di vita, sulla riduzione dei fattori di rischio e sui percorsi assistenziali integrati. La collaborazione tra SIAN, Centro Antifumo e Gruppi Multidisciplinari di Patologia rappresenta un esempio concreto di integrazione tra servizi, in un approccio che coniuga prevenzione, educazione sanitaria, diagnosi precoce e percorsi assistenziali personalizzati.

L’iniziativa punta a rafforzare la consapevolezza del valore della prevenzione come uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute individuale e collettiva, favorendo l’accesso ai servizi sanitari e promuovendo l’adozione di stili di vita salutari in tutte le fasce della popolazione.

L’iscrizione alla camminata è possibile anche il giorno dell’evento.

La partecipazione ai punti informativi della ASL è libera e aperta a tutti i cittadini e non richiede prenotazione.

Saranno presenti la Croce Rossa e la Protezione Civile.

Durante l’evento, dalle 8 alle 12, i visitatori potranno usufruire del parcheggio pubblico antistante il Presidio Ospedaliero.