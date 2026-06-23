Andrea Blasi è il nuovo Preparatore Atletico del Melendugno: eccellenza salentina al servizio delle Guerriere

Nello sport di alto livello, la differenza tra una stagione importante e un percorso memorabile risiede nella capacità di mantenere la stessa, straordinaria intensità dalla prima all’ultima giornata del campionato. Per costruire le fondamenta atletiche di un’annata che si preannuncia ambiziosa e carica di sfide, la Narconon Volley Melendugno è lieta di annunciare l’ingresso nello staff tecnico di Andrea Blasi in qualità di nuovo Preparatore Atletico per la stagione 2026/2027.

Leccese doc e figura di spicco nel panorama della preparazione fisica, Andrea Blasi rappresenta un innesto di assoluto prestigio e una garanzia di eccellenza metodologica per la formazione biancorossonera.

Passione e competenza scientifica

Titolare del rinomato Lab23 Studio Personal di Lecce, Andrea Blasi porta a Melendugno un bagaglio straordinario di competenze ed esperienze accumulate in svariati anni di attività. Ex giocatore di volley in Serie B e di Beach Volley con partecipazione a diverse tappe del campionato italiano, conosce la pallavolo dall’interno, ha vissuto il campo prima ancora di studiarlo, e questo si vede nel modo in cui lavora con le atlete.

Specialista in allenamento funzionale, Strength & Conditioning Coach e Sport Performance Specialist, Blasi incarna la figura del professionista moderno: un tecnico capace di fondere il rigore del metodo scientifico con una profonda sensibilità verso le esigenze individuali di ogni atleta.

Nel corso della sua prestigiosa carriera, ha saputo applicare le sue metodologie di lavoro a svariate discipline, guidando singoli atleti e interi gruppi squadra al raggiungimento di traguardi nazionali e internazionali, conquistando straordinarie promozioni sul campo.

Dalla Serie A3 maschile alla A2 femminile

Nel mondo della pallavolo pugliese Andrea ha lasciato il segno ovunque sia passato. Alla SBV Olimpia Galatina in Serie A3 maschile ha fatto parte di uno staff integrato che ha lavorato con continuità e metodo. Con il Dream Volley Nardò ha centrato la promozione in Serie B2 femminile. Con la Pantaleo Podio Fasano ha militato per due stagioni consecutive, dimostrando di saper gestire i ritmi e le pressioni di un campionato nazionale di alto livello, qual è la Serie A2.

La sua metodologia si basa su un approccio rigorosamente personalizzato: ogni singola atleta viene valutata per creare programmi di potenziamento e prevenzione mirati su misura. Questo livello di dettaglio e precisione sarà l’elemento chiave per permettere alle Guerriere salentine di esprimere costantemente una pallavolo veloce, esplosiva e fisica.

A confermare l’entusiasmo per questa nuova avventura sono le prime parole in biancorossonero dello stesso Andrea Blasi: “Entrare a far parte della famiglia della Narconon Volley Melendugno è per me motivo di grande orgoglio, sia dal punto di vista professionale che personale. Da salentino, conosco bene la passione, l’attaccamento ai colori e i sacrifici che questa società ha fatto per proiettare e consolidare questa splendida realtà nel grande volley nazionale. Avendo vissuto la pallavolo prima da giocatore e poi da preparatore, so bene che la Serie A2 è un campionato logorante, dove la tenuta fisica e la prevenzione degli infortuni fanno tutta la differenza del mondo. Il mio obiettivo è chiaro: mettere la mia esperienza al servizio delle atlete per costruire un gruppo solido, esplosivo, capace di mantenere la massima intensità dalla prima all’ultima giornata. Non vedo l’ora di scendere in palestra e iniziare a sudare insieme alle ragazze e a tutto lo staff.”

Il richiamo del territorio: una scelta di appartenenza

La firma di Andrea Blasi con la Narconon Volley Melendugno assume un significato profondo che supera l’aspetto puramente professionale. In un club che ha fatto del legame viscerale con il Salento il proprio punto di forza, l’arrivo di un “salentino doc” come Blasi rappresenta il coronamento naturale di un percorso identitario. Andrea non è solo un preparatore di livello superiore; è un uomo che conosce la passione di questa terra, l’ambizione della piazza e il valore della maglia che va a rappresentare.

Andrea, il Salento ti aspettava, e tu eri già qui. Oggi si apre per te un capitolo straordinario: un palcoscenico nuovo, una tifoseria calorosa pronta ad abbracciarti e un gruppo di Guerriere pronte a sudare sotto la tua guida tecnica per portare in alto il nome di Melendugno.

Il lavoro più bello inizia adesso

Con l’inserimento di Andrea Blasi nello staff tecnico, la società lancia un messaggio chiaro di solidità, pianificazione strategica e cura maniacale dei dettagli. I muscoli e la tenuta atletica delle Guerriere sono affidati a mani sicure, pronte a plasmare un gruppo capace di lottare su ogni pallone senza arretrare di un centimetro.

La Narconon Volley Melendugno rivolge ad Andrea un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossonera, augurandogli un buon lavoro per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e grandi sfide.