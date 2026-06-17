Kyiv Baroque Consort a Otranto il 20 giugno

OTRANTO (Lecce) – Il 20 giugno p.v., alle ore 20.00, nel Castello Aragonese, si svolgerà il concerto del “Kyiv Baroque Consort”, coro ufficiale della Città di Kyiv, in collaborazione con l’Associazione Culturale Coro della Farnesina.
L’evento chiude la mostra fotografica “Ucraina, la tragedia di un popolo, una ferita all’Europa” che l’Amministrazione Comunale di Otranto, con il supporto dell’Ufficio Cultura, in collaborazione con l’Ambasciata d’Ucraina in Italia, ha allestito nelle sale del primo piano del castello, ottanta scatti realizzati dai fotografi della UAPP – Ukrainian Association of Professional Photographers – che documentano la drammatica condizione umana, sociale ed economica vissuta dal popolo ucraino a seguito del conflitto in corso.
Il gruppo sarà composto da nove artiste ucraine accompagnate dal Maestro Davide Tenerani, giovane organista particolarmente apprezzato per le proprie qualità artistiche e interpretative.
Ingresso libero.
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