Assemblea pubblica per Lecce Domani, lunedì 22 Giugno

Lunedì 22 giugno alle ore 19.00, all’Ex Convitto Palmieri, presenteremo ufficialmente Lecce Domani, il coordinamento dei movimenti civici Avanti Lecce, Coscienza Civica, Noi per Lecce e Sveglia, che da sempre fanno riferimento ad Alessandro Delli Noci.
Sarà un’assemblea pubblica aperta a tutte e tutti un’occasione per confrontarci sul senso del civismo, sui problemi della città e avviare un percorso di ascolto e partecipazione che metta al centro idee, proposte e il contributo di chi ha a cuore il futuro di Lecce.
Ci farebbe davvero piacere avervi con noi.
Vi aspettiamo!
Continua a leggere
- PoliticaPoli Universitari Penitenziari, il Garante regionale Piero Rossi: "Lo studio è uno strumento fondamentale di dignità, inclusione e reinserimento sociale"
- PoliticaIncendi, Capone: "La prevenzione come priorità. A rischio i boschi, le persone e i centri urbani"
- Archivio NotizieSanità a Gallipoli, il PD Sez. "E. Berlinguer" alza la voce: "Subito il Responsabile in loco e la reperibilità notturna per Ortopedia”
- PoliticaCase popolari di via Dalmazio Birago. Russo e Pala: “Un risultato atteso da anni, ora le famiglie potranno avere risposte concrete”
- PoliticaTrax Road 5.0, arrivano 10 milioni: Lecce ridisegna il volto delle periferie tra verde, mobilità e innovazione
- PoliticaIdria, lavori infiniti e strade impraticabili. Siculella (MIND): “qualcuno si attivi e dia risposte alla cittadinanza”