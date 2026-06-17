Trionfo internazionale per la Furyo Ju Jitsu: splendido bottino al Mediterranean Open

GALLIPOLI – Il palazzetto “PalaPellicone” di Ostia è stato il teatro di un’entusiasmante pagina di sport per la Furyo Ju Jitsu di Gallipoli. Il team jonico ha fatto rientro dalla prestigiosa trasferta laziale del Mediterranean Open con un bilancio decisamente positivo, arricchito da prestazioni di spessore e medaglie pesanti. La competizione si è confermata un test di caratura internazionale, con oltre 650 interpreti dell’arte marziale provenienti da ben sette nazioni. In questo contesto d’élite, la scuderia guidata con competenza e dedizione dai coach Antonio Furio e Antonella Sansò ha saputo recitare un ruolo di assoluta centralità. Il risultato più luminoso porta la firma di Nicolas De Gaetani. Impegnato nella categoria Under 12, il giovanissimo atleta ha sbaragliato i rivali salendo sul gradino più alto del podio. Un exploit straordinario, soprattutto se si considera che per Nicolas si trattava del debutto assoluto in un torneo di tale importanza.

Le buone notizie per il club gallipolino sono proseguite grazie ad altre due medaglie di bronzo: Andrea Barba (U12, -32 kg): anche per lui una prima volta oltre i confini regionali bagnata da un ottimo terzo posto, che lancia ottimi segnali per il prosieguo della carriera. Alessandro Baldari (U14, 52 kg): una medaglia di bronzo che va persino stretta per quanto espresso sul tatami. Alessandro stava dominando il match d’apertura con un perentorio 17 a 3 quando, tradito dall’impeto agonistico, è incorso in alcune sanzioni per mosse non consentite (un colpo al volto e una proiezione irregolare) che ne hanno decretato la squalifica.

Un passo falso che non mina il suo indubbio spessore tecnico e che fungerà da prezioso step di crescita. Pur senza raggiungere la zona medaglie, hanno offerto prove di grande spessore Mario Barone, Riccardo Carichino, Andrea Fiore e il debuttante Mattia Loi. I loro combattimenti certificano l’ottima qualità del vivaio della Furyo, capace di competere a viso aperto contro le realtà più quotate del Ju Jitsu globale.

“Siamo profondamente fieri di ogni singolo ragazzo”, spiegano i tecnici Antonio Furio e Antonella Sansò. “Gestire la pressione di un Open internazionale da oltre 600 iscritti richiede una grande forza mentale. Chi era all’esordio ha superato l’emozione, chi è salito sul podio ha ribadito le proprie qualità e chi ha pagato dazio all’inesperienza saprà fare tesoro degli errori. Questo è il nostro modo di intendere lo sport”. Vietato però fermarsi. Smaltito l’entusiasmo, il sodalizio di Gallipoli è già focalizzato sul prossimo appuntamento. Domenica 14 giugno il team sarà di scena a Carosino per il 5° Trofeo Rayon, con la chiara intenzione di confermarsi ai vertici.