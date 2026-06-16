Susanna Stivali Quintet in concerto

SAN DONATO DI LECCE – Prosegue Abitare il jazz, progetto vincitore del bando “Promozione della musica jazz” realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e ideato e promosso da Associazione Culturale Cromatica aps con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Ai laboratori musicali tenuti nel mese di maggio, segue la prima residenza artistica la cui prima parte – dal 4 al 10 giugno presso Metropolis Academy – ha avuto come tema il canto jazz, con la collaborazione dei docenti dell’accademia e la guida dalla docente responsabile Susanna Stivali. Diverse le attività per allievi e uditori: improvvisazione vocale, scat, interpretazione e rapporto tra testo e melodia attraverso workshop di vocalità, incontri con strumentisti e prove aperte. L’obiettivo è stato quello di approfondire le relazioni tra voce, ritmo e armonia.

Sabato 20 giugno dalle 10.30 alle 19.30, presso il Civic Center di San Donato di Lecce, una residenza creativa tenuta da Susanna Stivali, in collaborazione con Metropolis Academy, completerà le attività formative.

Successivamente, a chiudere questa prima tappa di Abitare il jazz, sarà il concerto finale “Jazz & Joy” di Susanna Stivali Quintet che si esibirà domenica 21 giugno, alle 20.30, in piazzetta Milano a San Donato di Lecce. La formazione è così composta: Susanna Stivali (voce), Fulvio Palese (sax), Pietro Vincenti (piano), Francesco Pennetta (batteria) e Gianpaolo Laurentaci (contrabbasso).

Ingresso libero.

Susanna Stivali è una cantante jazz, compositrice, autrice e insegnante. Ha studiato al Berklee College of Music grazie ad una borsa di studio e ha collaborato con Lee Konitz, Miriam Makeba, Giorgia, Chico Buarque, Jacques Morelenbaum, Fred Hersch e tanti altri. Si è esibita in festival di tutto il mondo: Umbria Jazz Winter, Auditorium Parco della Musica, More Jazz Series Mozambico, Makahanda Jazz Festival S.Africa, Blue Note San Paolo Brasile, Le Vallette Jazz Malta, Italian Woman In Jazz New York e Udine Jazz. Inoltre, ha partecipato alla realizzazione di colonne sonore, scrive per il teatro ed il cinema e ha scritto anche per Giorgia. Ha all’attivo 5 album, insegna canto jazz al Conservatorio di Frosinone e tiene workshop in Italia e all’estero. È presidente dell’Associazione dei Musicisti Jazz Italiani, Midj, presidente dell’associazione Muovileidee (musica e cinema con particolare attenzione alla parità di genere) ed è direttore artistico del Diva’s Jazz Festival.

Abitare il jazz ripartirà nel mese di settembre con le altre residenze artistiche in programma.

L’Associazione Cromatica aps è un’organizzazione socio-culturale, senza scopo di lucro, nata a Lecce nel 2014, che vede Annamaria Saracino in veste di presidente e Maria Grazia Bascià con funzioni di direttrice artistica. Vincitrice di diversi bandi a livello regionale e nazionale, ha l’obiettivo di divulgare la cultura musicale nel territorio attraverso la produzione e la direzione artistica di eventi, concerti, rassegne, manifestazioni, festival jazz e laboratori musicali ludico-ricreativi, indirizzati anche alla scuola primaria e dell’infanzia. Dal 2026, inoltre, collabora con il Polo dell’inclusione di San Donato di Lecce. Nel corso degli anni ha costruito un’identità autorevole nel panorama musicale e culturale pugliese, diventando un punto di riferimento per progetti artistici a forte impatto educativo, sociale e territoriale e concretizzando partnership con enti pubblici, scuole, conservatori, fondazioni e altri soggetti del Terzo Settore.

Residenza creativa con Susanna Stivali e Metropolis Academy

Sabato 20 giugno, dalle 10.30 alle 19.30

Civic Center, San Donato di Lecce

Jazz & Joy – Susanna Stivali Quintet

Domenica 21 giugno, ore 20.30

Piazzetta Milano, San Donato di Lecce

Ingresso Libero