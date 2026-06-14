La Fauna del Salento: Il rospo

Quando cala il sole e il frinire delle cicale lascia spazio al coro dei grilli, un altro abitante emerge dal paesaggio, è uno degli animali più antichi, resilienti e fraintesi della penisola: il rospo.

Lo si incontra dopo una pioggia estiva, immobile lungo una strada di campagna o nascosto tra gli ulivi, ha la pelle rugosa, lo sguardo a tratti giudicante e un’andatura che sembra appartenere a un’altra epoca. Forse perché, in effetti, appartiene davvero a un altro tempo, i suoi antenati popolavano la terra quando l’uomo non era ancora comparso e il Salento era soltanto una lingua di terra modellata dal mare.

Per secoli il rospo è stato vittima di una cattiva reputazione, nella tradizione popolare era associato alla stregoneria, al veleno, alla sfortuna. La sua estetica non proprio bellissima lo ha reso il perfetto protagonista di superstizioni, eppure la scienza racconta una storia diversa: il rospo è uno degli alleati più preziosi degli ecosistemi agricoli.

Ogni notte un singolo esemplare può divorare decine di insetti, larve, chiocciole e altri piccoli invertebrati. In un territorio come il Salento, dove l’agricoltura continua a rappresentare una componente fondamentale dell’economia, la presenza del rospo costituisce un naturale sistema di controllo biologico. Lavora nell’ombra, senza clamore, contribuendo all’equilibrio di orti, vigneti e uliveti.

Le cisterne, le vore carsiche, i canali temporanei che si riempiono dopo le piogge e persino le pozze create dai tratturi sono per questi anfibi luoghi essenziali di riproduzione, si tratta di ambienti che compaiono e scompaiono con le stagioni, ma che custodiscono una biodiversità sorprendente e il rospo ne è un degno rappresentante.

Nelle notti di fine inverno e inizio primavera migliaia di individui intraprendono vere e proprie migrazioni silenziose, attraversano strade provinciali, muretti e terreni coltivati per raggiungere i siti di ripopolamento, un viaggio che oggi incontra ostacoli sempre più difficili da superare, tra traffico, frammentazione degli habitat, consumo di suolo e cambiamenti climatici.

Le piogge irregolari degli ultimi anni stanno modificando i ritmi biologici di molte specie anfibie, quando scompare una pozza, si interrompe una storia evolutiva lunga milioni di anni.

Eppure il rospo continua ad esserci ricordandoci che la biodiversità non è sotto i nostri piedi, lungo una strada secondaria, accanto a un uliveto secolare o nel silenzio di una notte di pioggia popolate da un piccolo guardiano della notte che continua, ostinatamente, a ricordarci che la natura più importante è spesso quella che non vediamo.