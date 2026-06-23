La ricetta del giorno: salmone alla piastra glassato

Ingredienti

125 ml salsa di soia

60 ml acqua

2 cucchiaini di zucchero di canna

½ aglio tritato

1 cucchiaino di zenzero fresco tritato

400 gr salmone con la pelle

Semi di sesamo

Procedimento:

Mescolare insieme tutti gli ingredienti tranne il salmone;

Cuocere a fuoco basso fino a scioglimento dello zucchero;

Versare in una ciotola e aggiungere il salmone tagliato a tranci;

Lasciare a marinare per 60 minuti;

Riscaldare una piastra di ghisa;

Adagiare il salmone con la pelle a contatto del calore;

Cuocere per 2 minuti, girare e cuocere per altri 2 minuti.

Versare la marinatura in una pentola e cuocere finché non si addensa;

Versare la salsa ottenuta sul salmone, cospergeee con i semi di sesamo e servire.