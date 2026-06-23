La ricetta del giorno: salmone alla piastra glassato

Ingredienti
125 ml salsa di soia
60 ml acqua
2 cucchiaini di zucchero di canna
½ aglio tritato
1 cucchiaino di zenzero fresco tritato
400 gr salmone con la pelle
Semi di sesamo
Procedimento:
Mescolare insieme tutti gli ingredienti tranne il salmone;
Cuocere a fuoco basso fino a scioglimento dello zucchero;
Versare in una ciotola e aggiungere il salmone tagliato a tranci;
Lasciare a marinare per 60 minuti;
Riscaldare una piastra di ghisa;
Adagiare il salmone con la pelle a contatto del calore;
Cuocere per 2 minuti, girare e cuocere per altri 2 minuti.
Versare la marinatura in una pentola e cuocere finché non si addensa;
Versare la salsa ottenuta sul salmone, cospergeee con i semi di sesamo e servire.
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