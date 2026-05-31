L’almanacco di oggi 31 maggio

Il Santo del giorno: Santa Petronilla. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Alla bontà minti cura, ca a bellezza pocu dura. Significato: Tieni cura della bontà d’animo, che la bellezza dura poco.
– Sono nati in questo giorno
1923 Ranieri III
1930 Clint Eastwood
1961 Lea Thompson
1965 Brooke Shields
– Proverbio
I frati rispondono come ha intonato l’abate
– Accadde oggi
1594 muore all’età di 75 anni il pittore italiano Tintoretto
1962 l’ufficiale della Gestapo Adolf Eichmann, viene impiccato in Israele per ruolo avuto nello sterminio nazista
1999 in Turchia si apre il processo per tradimento contro il leader dei ribelli Abdullah Ocalan
– Scoperte
1921 Earle Dickson inventa il cerotto