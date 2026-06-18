Squali in Adriatico: nel 1974 un grande squalo bianco uccise tre turisti stranieri in Dalmazia e a Opatija

L’ attacco mortale di squalo avvenuto in Croazia nel 1974 è ancora oggi ricordato come uno dei casi più terribili registrati nell’Adriatico, dopo la morte del giovane turista tedesco Rolf Schneider nei pressi di Lokva Rogoznica, vicino a Omiš. Secondo il database Global Shark Attack File, l’attacco è avvenuto il 10 agosto 1974 vicino a Lokva Rogoznica, nella contea di Spalato-Dalmazia. La vittima era Rolf Schneider , un turista tedesco di soli 21 anni. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato attaccato da un grande squalo bianco, la cui lunghezza è stimata intorno ai cinque metri. L’attacco è stato classificato come accidentale, ovvero non provocato, e si è concluso con la morte dell’animale.

Secondo i dati disponibili, Schneider ha riportato gravi ferite alle gambe e l’aggressione è avvenuta intorno alle 15:00. Sebbene alcune fonti affermino che sia stato tratto in salvo dal mare dopo l’attacco, il giovane turista è deceduto a causa delle ferite riportate. Questo caso viene spesso citato come uno degli ultimi attacchi mortali di squalo noti nella parte croata dell’Adriatico, motivo per cui decenni dopo viene menzionato nei testi sugli incontri più pericolosi tra esseri umani e predatori marini nell’Adriatico. Nello stesso anno, secondo i dati collegati al database Global Shark Attack File, un altro caso mortale è stato registrato in Croazia. Nel porto di Preluka, nella contea di Primorje-Gorski Kotar, sono morti anche due turisti cechi. Per questo caso sono disponibili molti meno dettagli. Nei verbali si afferma che è stato trattato come un attacco di squalo non provocato con esito fatale , ma senza una descrizione più precisa delle circostanze, del tipo di squalo (sebbene sia quasi certo che si trattasse di uno squalo bianco) e dell’esatto svolgimento dei fatti. Gli attacchi di squalo nell’Adriatico sono estremamente rari, ma è proprio per questo che ogni caso suscita grande interesse pubblico.

La storia di Rolf Schneider è stata particolarmente memorabile perché si è verificata in una località turistica, in piena stagione estiva, in un mare che molti visitatori considerano completamente sicuro. Sebbene tali eventi vengano spesso raccontati in modo sensazionalistico, gli esperti sottolineano da anni che il rischio di un attacco di squalo nell’Adriatico è molto basso. Ciononostante, i casi mortali del 1974 sono rimasti parte della storia oscura della costa croata e un monito che il mare, per quanto bello possa essere, è sempre un luogo di natura selvaggia. È per questo motivo che la vicenda dell’attentato vicino a Omiš è ancora oggi al centro dell’attenzione pubblica, soprattutto durante la stagione estiva, quando milioni di turisti provenienti dalla regione si recano sulla costa croata.