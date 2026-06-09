Lecce, con l’arrivo di Sogliano, il probabile ritorno di Baroni

LECCE – Il Lecce accelera per Sean Sogliano. Al direttore sportivo attualmente sotto contratto con il Verona sarebbe stata presentata un’offerta importante: un contratto biennale da circa un milione di euro a stagione, con opzione di rinnovo e bonus legati ai risultati e alle operazioni di mercato. La società giallorossa è ora in attesa di una risposta.
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