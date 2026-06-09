Lecce, con l’arrivo di Sogliano, il probabile ritorno di Baroni

LECCE – Il Lecce accelera per Sean Sogliano. Al direttore sportivo attualmente sotto contratto con il Verona sarebbe stata presentata un’offerta importante: un contratto biennale da circa un milione di euro a stagione, con opzione di rinnovo e bonus legati ai risultati e alle operazioni di mercato. La società giallorossa è ora in attesa di una risposta.

Sogliano rappresenta uno dei profili più apprezzati nel panorama calcistico italiano e gode di grande considerazione anche da parte della piazza leccese. La sua capacità di costruire squadre competitive con risorse limitate lo ha reso negli anni uno dei dirigenti più stimati della Serie A. L’eventuale approdo di Sogliano nel Salento potrebbe però portare con sé anche una conseguenza tecnica di grande rilievo: il ritorno di Marco Baroni sulla panchina giallorossa. I due hanno già lavorato insieme al Verona nella stagione 2023-2024, firmando una delle imprese sportive più significative dell’ultimo campionato. A gennaio, infatti, il club scaligero fu costretto a rivoluzionare la rosa, cedendo numerosi titolari per esigenze di bilancio e per riequilibrare i conti societari. Lo stesso Sogliano definì quella rivoluzione di mercato “inevitabile” per sistemare i conti del club, pur ribadendo l’obiettivo della salvezza. Nel mercato invernale partirono giocatori chiave come Ngonge, Hien, Terracciano, Doig, Hongla e Djuric, elementi che costituivano l’ossatura della squadra. Una vera e propria rifondazione in corsa che sembrava destinata a compromettere irrimediabilmente la stagione. Invece Baroni riuscì a compiere un autentico capolavoro sportivo. Dopo aver perso gran parte dei suoi uomini migliori, il tecnico toscano seppe ridisegnare il Verona, trovando nuove soluzioni tattiche e conducendo gli scaligeri a una salvezza conquistata con una giornata d’anticipo. Un risultato che molti osservatori definirono una vera impresa, considerando la profondità delle cessioni effettuate a gennaio. Proprio quel rapporto professionale, consolidato in una stagione così difficile e vincente, potrebbe oggi rappresentare un fattore decisivo. Se Sogliano dovesse accettare la proposta del Lecce, il nome di Baroni tornerebbe inevitabilmente d’attualità per la panchina giallorossa.