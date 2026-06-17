Lecce, scatta il rinnovo: Di Francesco ancora sulla panchina giallorossa

LECCE – Il futuro di Eusebio Di Francesco sarà ancora a tinte giallorosse. Il Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell’allenatore fino al 30 giugno 2027, in virtù della clausola legata al raggiungimento della salvezza in Serie A.
Dopo aver centrato l’obiettivo stagionale, il tecnico abruzzese proseguirà dunque il proprio percorso sulla panchina salentina, nel segno della continuità e della programmazione. La conferma di Di Francesco rappresenta un segnale importante per l’ambiente giallorosso, che guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nella massima serie.
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