L’identità oltre i cliché: debutta il nuovo numero di “Salento da Gustare”

Il Salento oggi è un laboratorio di idee e di orgoglio che, proprio come il Lecce in Serie A, gioca a testa alta nei campionati che contano. Nel nuovo numero di Salento da Gustare, il magazine di Corriere Salentino, si respira esattamente questa aria: una raccolta di storie di chef, artigiani e imprenditori che hanno deciso di puntare tutto sull’eccellenza, rifiutando ogni forma di provincialismo.

Anche questa volta esploreremo i laboratori e le brigate di cucina che stanno ridefinendo la ristorazione d’autore. Il nuovo numero propone un ritratto intimo della chef Alessandra Civilla, anima di Alex Ristorante a Lecce, per la quale l’atto culinario si traduce in espressione autobiografica. Poco distante, il progetto di Lorenzo Spedicati e dello chef Gianmarco Orteschi al More Restaurant si distingue per una cucina essenziale, che rifugge l’estetismo fine a se stesso per fare della materia prima marina un linguaggio limpido e immediato. A questa estetica si affianca la realtà di Capoccia’s, guidata da Cristian, che dimostra come l’accoglienza artigianale e l’autenticità della proposta possano decretare il successo di un’insegna, anche al di fuori delle rotte turistiche convenzionali, attraverso il solo valore del passaparola.

Anche il comparto della pizzeria salentina attraversa una profonda metamorfosi, documentata nella rivista attraverso modelli antitetici ma complementari. Da un lato si distingue l’approccio evocativo di ConVivio, caratterizzato da una filosofia produttiva incentrata sulla memoria gastronomica, dove la pizza è concepita per sedimentarsi nel ricordo dell’ospite; dall’altro emerge l’innovazione hi-tech di Celsius, che propone un riuscito connubio tra artigianalità e avanguardia tecnologica. L’insegna propone impasti d’autore, tra cui la pizza Gallipolina, pluripremiata al SIGEP 2026, supportati dall’introduzione della Celsius Box, un sistema brevettato di delivery progettato per preservare la temperatura e la fragranza del prodotto fino alla consegna. Entrambe le strutture spiccano inoltre per la sensibilità verso l’inclusività alimentare, avendo implementato laboratori d’eccellenza interamente dedicati alle produzioni prive di glutine.

Tra le pagine più significative si celebra poi il quarantennale della Pasticceria Danny, storica istituzione leccese. L’azienda proietta la propria tradizione nel futuro attraverso il Panfrutto, un lievitato d’autore destagionalizzato che valorizza la frutta locale a seconda dei cicli naturali, consolidando parallelamente la propria leadership nazionale nella produzione artigianale priva di glutine e lattosio.

Sul fronte della socialità urbana, la rivista omaggia la longevità del Road 66: nelle parole di Danilo Stendardo, il locale si conferma un presidio di democrazia e condivisione culturale, dove la birra mantiene la sua originaria valenza popolare e accessibile.

Lo sguardo di Salento da Gustare si estende infine oltre i confini della ristorazione per abbracciare il benessere e la tutela dell’ambiente. Viene analizzata l’evoluzione generazionale dello storico Lido York a San Cataldo, affiancata da un approfondimento scientifico sulla biodiversità della fauna marina locale, per poi spostarsi nell’entroterra di Melendugno, dove si esplorano le nuove frontiere del benessere legate alla tradizione apistica attraverso il massaggio olistico al miele biologico.

La sezione finale è infine dedicata alla salvaguardia della memoria gastronomica domestica con un focus sui classici piatti estivi, come gli spaghetti con le cozze e i paccheri con la cernia, fino al recupero storico de Lu pisciammare, la densa zuppa contadina a base di rape, peperoni, pomodori e piselli secchi, tradizionalmente consumata all’alba per sostenere le fatiche del lavoro nei campi.

Salento da Gustare, il magazine del Corriere Salentino, sarà disponibile gratuitamente da questa settimana nei principali locali, edicole ed esercizi commerciali del territorio. La vostra copia vi aspetta.