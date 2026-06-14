Miss Italia, il tour pugliese 2026 parte da Surbo

Riparte con grande entusiasmo dal leccese il tour di Miss Italia nella nostra regione. La prima tappa pugliese del 2026 dello storico concorso che unisce bellezza, eleganza, talento ed emozioni si terrà domenica 21 giugno, alle ore 20.30, nell’area parcheggio del Centro Commerciale Mongolfiera di Surbo. A curarne l’organizzazione è la Carmen Martorana Eventi, agenzia esclusivista di Miss Italia per Puglia e Basilicata, assieme all’Ufficio Moda Italia e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Surbo. Condurrà Christian Binetti, attore e presentatore sempre più richiesto, e saranno ospiti la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film “Quo vado?” e “Sei mai stata sulla luna?” di Checco Zalone e Paolo Genovese.

Attesissima la madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica. A completare il clima di festa, la presenza di Antenna Sud e Radio Selene.

L’hairstyle delle aspiranti miss sarà curato da Tristano Leo Unisex Haircare di Lecce per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

“Ho fortemente voluto questo evento sul territorio – dichiara la Dott.ssa Giovanna De Cillis dell’Ufficio Staff del Comune di Surbo – perché rappresenta molto più di una semplice serata di spettacolo: è un inno alla bellezza, all’arte, alla femminilità e all’eleganza della donna nelle sue molteplici forme. Credo profondamente nel valore di iniziative capaci di dare prestigio al territorio e di raccontare Surbo attraverso un messaggio positivo, contemporaneo e inclusivo. Questo risultato è il frutto di una collaborazione concreta e virtuosa tra istituzioni, Amministrazione e realtà imprenditoriali del territorio, e desidero ringraziare con sincera riconoscenza il Centro Commerciale Mongolfiera per il preziosissimo contributo che ha reso possibile tutto questo”.