Quando il ragtime racconta la felicità a Nardò

Quando il ragtime racconta la felicità e Nardò gli apre il cuore

di Vincenzo Candido Renna

C’è un’eterna lezione che il ragtime continua a impartirci, ed è quella di una sincope che non ferisce ma accarezza, di un accento spostato che invece di disorientare regala equilibrio, ed è proprio questa lezione che la Ragtime Bubu Band ha portato, venerdì scorso, nelle stanze del Caffè Letterario Neritonensis, costretto dal vento — quel vento che a Nardò sa essere tanto capriccioso quanto poetico — a rinunciare al Giardino Botanico per accogliere tra le sue mura una serata che era, insieme, congedo stagionale e dichiarazione d’amore verso una musica capace di farsi sorriso prima ancora che suono; perché se il jazz, come ci ricordano i suoi più nobili cronisti, nasce dall’incontro tra rigore e libertà, il ragtime ne è l’antenato strutturato, la forma che precede l’improvvisazione ma già ne contiene il fremito, ed è in questa tensione tra ordine e gioia che si è mosso il racconto del Maestro, capace di confessare come tutto sia cominciato a sedici anni, da una partitura prestata e studiata tutta la notte, da un padre convinto a comprare libri su libri, da un primo brano composto e intitolato, non a caso, “Musica e Felicità”; perché se la musica avesse un volto, ha detto, sarebbe certamente un sorriso, e il ragtime è quel sorriso che nasce istintivo, che attraversa l’ascoltatore come un’emozione viva prima ancora di farsi pensiero, e in questa affermazione c’è tutta la filosofia di un genere che la storia ha spesso relegato a semplice intrattenimento e che invece custodisce, nelle sue sincopi, la stessa energia partecipativa che animava le piazze afroamericane, quella necessità del pubblico, quella complicità che senza la quale — è stato detto con parole quasi profetiche — la musica non riesce a “partire”; e da qui il viaggio si è naturalmente spostato verso Napoli, la Napoli del dopoguerra, porto crocevia di razze e culture non diversamente da New Orleans, culla in cui nacque una musica identitaria capace di farsi universale, e in quella Napoli due figure si sono incontrate sul palco di Nardò come fantasmi benevoli: Renato Carosone, che rese omaggio a Totò rileggendo “Malafemmena”, e la band che questa sera ha reso omaggio a Carosone, in un gioco di specchi, di omaggi sull’omaggio, che è poi la cifra più autentica della tradizione popolare, quella che si tramanda non per ripetizione ma per reinvenzione continua; e mentre si ricordava il concerto del 2010 al Politeama di Lecce — proprio il giorno della storica promozione in Serie A, con un coro improvvisato ribattezzato affettuosamente “coro da cani” — si capiva che la musica, quella vera, non si suona per bisogno ma per quel bisogno superiore che è il bisogno dell’arte, della condivisione, della festa; e quando infine è arrivato il classico “Vengo a prenderti stasera”, con la sua torpedo blu e il suo sapore di altri tempi, l’intera sala si è ritrovata complice, sospesa tra nostalgia e presente, tra il ricordo di Nicola Piovani e l’orchestra sinfonica di trentacinque anni fa e la promessa, mai tradita, di continuare comunque ad andare avanti; perché Nardò, ancora una volta, ha dimostrato di essere luogo dove la musica non è mai solo intrattenimento, ma rito, memoria, e soprattutto, felicità condivisa.