La Salento Tennis Center si tinge di rosa. Nuria Brancaccio semifinalista del Wta 125 di Roma

Più del risultato finale, resta la conferma di una crescita costante che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Il cammino di Nuria Brancaccio al WTA 125 di Roma ha certificato il momento positivo della tennista classe 2000, sempre più protagonista nel circuito internazionale e ormai capace di competere ad alti livelli con continuità. Brancaccio, che da tempo si allena presso la Salento Tennis Center di Lecce sotto la guida dei tecnici Andrea Trono e Tommaso Mannarini, ha mostrato qualità tecniche, maturità tattica e una ritrovata solidità mentale, elementi che stanno accompagnando la sua costante crescita nel ranking mondiale. L’esordio romano è stato autoritario.

Brancaccio ha superato la connazionale Jessica Pieri con un convincente 6-2, 6-2, imponendo fin dalle prime battute il proprio ritmo di gioco e lasciando pochissimo spazio all’avversaria. Una vittoria netta che ha evidenziato l’ottimo stato di forma della tennista azzurra. Ancora più significativa è stata l’affermazione nei quarti di finale contro l’argentina Julia Riera, arrivata al termine di una vera battaglia sportiva. Dopo aver conquistato il primo set per 6-3, aver ceduto il secondo 1-6 e aver affrontato un terzo parziale ricco di emozioni, Brancaccio ha trovato la forza di reagire nei momenti decisivi, chiudendo 7-6(5) dopo oltre due ore di gioco. Una vittoria di carattere, costruita con determinazione e lucidità nei punti più delicati del match. Il suo percorso si è fermato soltanto in semifinale nel derby italiano contro Lucia Bronzetti, al termine di un incontro intenso e combattuto. Un risultato che, però, non cancella quanto di eccellente mostrato da Brancaccio nel corso della settimana romana. La semifinale conquistata nella capitale rappresenta infatti un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della tennista, che continua a raccogliere i frutti del lavoro quotidiano svolto insieme allo staff tecnico del Salento Tennis Center.

La collaborazione con Andrea Trono sta contribuendo a consolidarne il gioco e la personalità agonistica, aspetti che stanno permettendo a Nuria di affrontare con sempre maggiore fiducia tornei di alto livello. Le prestazioni offerte a Roma confermano come Brancaccio sia ormai una delle italiane più interessanti del circuito WTA 125. La qualità del tennis espresso, unita alla capacità di reagire nelle situazioni più difficili, rappresentano segnali importanti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. Il torneo romano lascia dunque in eredità molto più di una semplice semifinale: consegna una Nuria Brancaccio sempre più consapevole dei propri mezzi e pronta a inseguire nuovi traguardi, con la convinzione che il lavoro, la dedizione e la programmazione possano continuare a regalarle soddisfazioni sempre maggiori.