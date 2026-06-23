Puglia, la cultura fa sistema. Presentati in conferenza stampa i nuovi percorsi per l’internazionalizzazione delle reti del teatro e della danza pugliese

Si è svolta questa mattina nella Sala di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia la conferenza stampa di presentazione delle nuove traiettorie regionali per la valorizzazione, la circuitazione e l’internazionalizzazione della scena teatrale, coreutica e performativa pugliese.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare il percorso di costruzione di relazioni culturali che Regione Puglia e Puglia Culture hanno promosso con partner europei ed extraeuropei, con l’obiettivo di costruire nuove prospettive di dialogo, scambio e cooperazione con il panorama performativo contemporaneo.

Alla conferenza hanno partecipato l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la coordinatrice di Area e Responsabile dei progetti regionali settore Teatro di Puglia Culture Giulia Delli Santi. Presenti anche il sindaco del Comune di Fasano Francesco Zaccaria con l’assessora comunale alla Cultura Cinzia Caroli e Sante Levante, direttore di Puglia Culture. In collegamento da Parigi è intervenuto Antonio Calbi, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Sono stati trasmessi i video saluti di Carmen Romero Quero, direttrice Fundación Teatro a Mil di Santiago del Cile, e di Mr Son Baung Tae, vicepresidente del Busan International Performing Arts Festival.

La conferenza ha messo al centro due progetti complementari e strategici: Puglia en scène à Paris e Puglia Showcase 2026.

Puglia en scène à Paris è un progetto dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi e di Puglia Culture, promosso da Regione Puglia. L’iniziativa porta nella capitale francese una selezione di artisti, spettacoli e compagnie pugliesi rappresentativi della vitalità artistica e produttiva del territorio, rafforzando la presenza della creatività pugliese nei contesti culturali internazionali e costruendo nuove occasioni di relazione tra artisti, operatori, istituzioni e reti dello spettacolo dal vivo.

Dal 15 al 21 luglio, il pubblico parigino potrà attraversare linguaggi, drammaturgie e poetiche differenti: dal teatro d’autore alla riscrittura contemporanea, dalla memoria civile alla parola scenica, fino alle nuove forme della drammaturgia italiana ed europea. Il percorso proseguirà poi anche nei mesi successivi, confermando la volontà di costruire una presenza non episodica della scena pugliese nel contesto culturale francese.

Il progetto nasce nel solco del lavoro di internazionalizzazione avviato da Puglia Culture e si collega direttamente a Puglia Showcase, la vetrina dedicata al teatro e alla danza pugliese, progetto promosso da Regione Puglia, ideato e realizzato da Puglia Culture.

L’edizione 2026 di Puglia Showcase si terrà dal primo luglio al 4 luglio tra il Cinema Teatro J. Kennedy, il Teatro Sociale e I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano. Quattro giornate, 12 produzioni di teatro e danza contemporanea in un focus interamente dedicato alla Puglia, con uno sguardo al panorama nazionale e internazionale, incontri e momenti di approfondimento tra artisti, operatori, critici teatrali e istituzioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere scambi artistici nel settore teatrale e aprire le frontiere regionali alle proposte internazionali. Dal 2012 ospita operatori da tutto il mondo in Puglia e in Italia. Questa edizione è finanziata con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 e sarà realizzata in collaborazione con il Comune di Fasano, con il patrocinio di ANCT-Associazione Nazionale Critici di Teatro e dell’Ordine dei Giornalisti Puglia, in media partnership con Teatro e Critica. Ogni sera ci sarà il Villaggio Puglia, con musica dal vivo ed enogastronomia pugliese, sponsorizzato da San Marzano Vini, per accogliere tutti gli operatori e i critici inviati ospiti in una grande momento di condivisione e confronto.

Nel corso della conferenza, accanto alla collaborazione con la Francia sono stati illustrati anche i protocolli di cooperazione culturale avviati con la Corea del Sud, attraverso il Busan International Performing Arts Festival, e con il Cile, attraverso la Fundación Teatro a Mil di Santiago, realtà di riferimento per la scena contemporanea latino-americana. Gli accordi intendono favorire scambi artistici, mobilità delle produzioni, percorsi di collaborazione e nuove opportunità internazionali per compagnie e operatori pugliesi.

“Regione Puglia si distingue per il sostegno alle produzioni culturali del territorio – ha detto l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta – che realizziamo anche attraverso la costruzione e il rafforzamento di reti nazionali e internazionali, sempre più importanti per favorire lo sviluppo del settore”.

“Puglia Showcase – ha proseguito l’assessora – è una rivendicazione di orgoglio della vitalità e della varietà che anima la nostra scena teatrale e coreutica. Avere sul territorio una tale ricchezza di realtà di grande valore è un punto di forza per una terra già fucina di talenti. Restando anche solo al teatro, abbiamo la fortuna di avere dato i natali a non pochi Premi Ubu che con il loro lavoro portano in giro anche la creatività pugliese. In ogni storia raccontata o danzata che sarà presentata a Puglia Showcase e nel programma di appuntamenti a Parigi c’è il desiderio di costruire bellezza, condivisione, empatia, in un mondo che spesso si dimentica di questi valori. L’arte, invece, si incarica di ricordarcelo ogni volta che entriamo in un teatro e riflettiamo sul mondo che vorremmo abitare. E su come abitarlo”.

“Lo Showcase che quest’anno sarà ospitato a Fasano – ha concluso Miglietta – sarà anche l’occasione di riunire insieme gli assessori alla cultura delle regioni del Sud Italia e condividere con loro strategie, strumenti e obiettivi per creare terreno fertile alla diffusione della creatività delle compagnie di teatro e danza. Che significa diffondere bellezza e benessere”.

Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, ha sottolineato come Puglia Showcase non sia un episodio isolato, ma il risultato di un percorso costruito nel tempo. Mettendo in evidenza la crescita dell’iniziativa negli ultimi anni, Ponzio ha sottolineato la presenza di circa 170 operatori, di cui oltre 100 provenienti da diversi Paesi e continenti. Un dato che testimonia come la scena dello spettacolo dal vivo pugliese stia assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale. Tra i risultati più significativi del lavoro svolto, Ponzio ha ricordato il progetto promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, che ha ideato un percorso dedicato alla scena pugliese nella capitale francese, in programma da luglio a novembre; ha sottolineato, infine, come le partnership attive siano il frutto delle relazioni costruite durante le edizioni precedenti dello Showcase. In questo quadro, Ponzio ha richiamato l’accordo con la Fundación Teatro a Mil di Santiago del Cile, la partecipazione della Puglia come regione ospite di Platea Profesional nel gennaio 2027 e la recente sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il Busan International Performing Arts Festival nella Corea del Sud.

Antonio Calbi, direttore Istituto Italiano di Cultura di Parigi, ha dichiarato che “se c’è una regione del nostro Sud che è stata in grado di cambiare rotta e capovolgere l’immagine di un Meridione addormentato, questa è la Puglia. Sono almeno vent’anni che il tacco d’Italia ha messo al centro cultura, turismo, formazione facendone gli assi di uno sviluppo concreto e di una buona pratica politica. Le visioni sono state coraggiose e i successi sono arrivati. Strategica è stata la capacità di intercettare e ottenere fondi europei – una politica senza risorse è una politica monca – e la professionalità operativa maturata sul campo. La nascita poi di Puglia Culture è stato l’ultimo tassello di uno sviluppo che è sotto gli occhi di tutti”.

“Invitato a Puglia Showcase 2025 insieme a operatori di mezzo mondo – ha concluso Calbi – ho avuto modo di apprezzare la qualità e l’originalità delle proposte teatrale e di danza e ho subito immaginato una vetrina dedicata a quegli spettacoli che ho ritenuto degni di essere esportati a Parigi, città cosmopolita sempre così curiosa di ciò che accade nel mondo e in particolare in Italia. È nata così Puglia en scène à Paris. Il cartellone è tinto di rosa, grazie all’attenzione che abbiamo voluto dare alle donne, fra autrici, registe, interpreti, soggetti. Senza la Regione Puglia e senza la professionalità di Puglia Culture questa trasferta parigina non ci sarebbe stata. Buon Puglia en scène à Paris a tutte e tutti!”.

Francesco Zaccaria, sindaco della Città di Fasano, ha dichiarato che “ospitare l’edizione 2026 di Puglia Showcase, dall’1 al 4 luglio, è un motivo di profondo orgoglio e rappresenta la conferma della centralità che la nostra città ha ormai assunto nel panorama culturale ed artistico pugliese e nazionale. Il nostro territorio sta vivendo una stagione di straordinario protagonismo culturale. Eventi di questa portata strategica, con oltre 180 operatori culturali provenienti da tutto il mondo, non sono solo un’eccellente vetrina artistica, ma costituiscono un pilastro fondamentale per il nostro modello di turismo culturale. La cultura e lo spettacolo dal vivo sono motori formidabili di attrattività territoriale: accogliere giornalisti, critici, programmatori e oltre duecento operatori del settore, anche grazie al ritorno del Puglia Village, significa generare economia della bellezza e qualificare ulteriormente la nostra offerta turistica. Inoltre, la proiezione internazionale di questa edizione – che si inserisce perfettamente nel solco delle prestigiose partnership della Regione Puglia con Parigi, la Corea del Sud e il Cile – ci riempie di entusiasmo. Fasano diventa, a tutti gli effetti, un crocevia di relazioni globali, un hub in cui lo scambio e la cooperazione transnazionale trovano casa”.

La coordinatrice di Area e responsabile progetti regionali settore teatro di Puglia Culture Giulia Delli Santi ha infine ricordato che la selezione degli operatori invitati a Puglia Showcase nasce da una strategia costruita insieme alla Regione, fondata su relazioni consolidate e su incontri sviluppati nel tempo nei diversi contesti internazionali. Delli Santi ha ribadito che chi opera nel settore sa bene quanto la distribuzione italiana sia diversa da quella di altri Paesi e che per questo è fondamentale costruire reti, favorire connessioni e creare occasioni reali di confronto. Delli Santi ha infine sottolineato la fiducia nello sviluppo della progettualità legata al teatro e alla danza, rispondendo a una domanda sempre più forte da parte degli operatori: uscire dai confini pugliesi, organizzare percorsi di crescita e dare visibilità alle compagnie. È da questa esigenza che nasce la vetrina, che per quattro giorni trasformerà Fasano in un centro nevralgico di progettualità europea, teatro e danza.