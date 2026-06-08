Quinta edizione di “Salice Comunità che Legge 2026”

SALICE SALENTINO (Lecce) – Torna anche nel 2026 la rassegna culturale “Salice Comunità che Legge”, giunta alla sua quinta edizione, con un programma di incontri che animerà l’estate salicese tra libri, autori e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Chiostro del Convento Madonna della Visitazione / Biblioteca di Comunità di Salice Salentino, confermando uno dei luoghi simbolo della vita culturale del territorio.

Il calendario della prima parte della rassegna prevede:

– 19 giugno, ore 20.30 – Alessandro Cecchi Paone, “AI per tutti” (Tecniche Nuove Editore)

– 21 giugno, ore 19.00 – Valeria Cagnazzo, “Il pesce lampada” (La Vita Felice)

– 6 luglio, ore 20.30 – Dacia Maraini, “Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola” (Rizzoli)

– 23 luglio, ore 20.30 – Valentina Cagnazzo, “La traduttrice del silenzio” (IoScrittore)

La rassegna proseguirà inoltre con una seconda parte prevista dopo l’estate, con nuovi appuntamenti e ulteriori ospiti.

Il Sindaco di Salice Salentino, Mimino Leuzzi, sottolinea il valore dell’iniziativa:

“‘Salice Comunità che Legge’ è diventata negli anni un appuntamento identitario per la nostra comunità. Investire sulla cultura significa investire sulle persone, sulla crescita civile e sulla capacità di costruire dialogo. Portare autori di rilievo nazionale e internazionale a Salice è motivo di orgoglio e rappresenta un’opportunità di grande valore per tutti i cittadini.”

L’Assessore alla Cultura, Luigi Palazzo, evidenzia la continuità del progetto:

“Questa quinta edizione conferma un percorso culturale solido e partecipato. La Biblioteca di Comunità e il Chiostro del Convento diventano spazi vivi di incontro e condivisione. Il nostro obiettivo è rendere la lettura sempre più accessibile e centrale nella vita della comunità, creando occasioni di crescita e partecipazione attiva.”

Con questa nuova edizione, Salice Salentino rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura come bene comune e strumento di coesione sociale, consolidando un progetto che negli anni ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio.