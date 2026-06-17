Ritiro precampionato a Bad Loipersdorf

Definita la sede del ritiro precampionato in vista della Stagione Sportiva 2026/2027. I giallorossi saranno al lavoro in Austria dal 15 al 29 luglio e alloggeranno a Bad Loipersdorf presso l’Hotel “Das Sonnreich”. Le sedute di allenamento si svolgeranno al complesso sportivo di Fürstenfeld.
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