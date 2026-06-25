Un miraggio nel deserto romano: l’intelligenza artificiale e la videoarte riaccendono le oasi dell’antico Egitto

LECCE – Il deserto occidentale egiziano non come una landa desolata e periferica ai margini dell’Impero, ma come uno spazio vitale di connessione, scambio e contaminazione culturale; un ponte strategico che per secoli ha unito l’Africa, il Mediterraneo e il Vicino Oriente.

È questa la straordinaria chiave di lettura al centro di “AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserti in epoca romana”, la grande mostra-evento che dal 3 luglio al 15 novembre 2026 trasformerà l’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano (Museo Nazionale Romano) in un teatro di narrazione archeologica e tecnologica.

Promossa dal Ministero della Cultura, l’esposizione accende i riflettori su un capitolo affascinante e ancora poco noto al grande pubblico: la presenza e l’impatto di Roma nelle oasi egiziane in un arco temporale compreso tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C.

L’iniziativa si inserisce pienamente nelle linee strategiche delineate dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, volte a coniugare la rigorosa ricerca scientifica con l’avanguardia tecnologica e la valorizzazione del patrimonio. Una visione che concepisce la cultura non solo come memoria, ma come un fondamentale strumento di dialogo geopolitico, in grado di rafforzare i rapporti tra i popoli e favorire nuove opportunità di cooperazione internazionale, specialmente nell’area del Mediterraneo e in Africa.

Più che una mostra tradizionale, AEGYPTUS si configura come una imponente installazione immersiva e crossmediale che trasforma la visita in un’esperienza sensoriale e narrativa.

Il merito va al lavoro congiunto degli archeologi e delle archeologhe impegnati negli scavi greco-romani in Egitto – condotti con il fondamentale sostegno del Ministero delle Antichità Egiziano – capaci di far dialogare il passato con i linguaggi della contemporaneità.

Videoarte, accurate ricostruzioni digitali, immagini reali degli scavi, animazioni e l’applicazione dell’intelligenza artificiale accompagneranno i visitatori alla scoperta dei paesaggi sahariani, rendendo la complessità della ricerca scientifica un racconto accessibile, poetico e di forte impatto.

Il percorso espositivo si apre con una raffinata selezione di significativi reperti archeologici, provenienti sia dalle collezioni storiche del Museo Nazionale Romano, sia dalle brillanti attività di recupero e indagine condotte dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale (protagonisti del Museo dell’Arte Salvata ospitato proprio nell’Aula Ottagona).

Il contrappunto visivo tra i reperti fisici e i contenuti multimediali crea un intreccio inedito, capace di restituire la vita quotidiana, i commerci, i culti e le identità di quegli insediamenti romani che apparivano come veri e propri miraggi nel cuore delle sabbie.

L’ampio respiro scientifico del progetto è testimoniato dal coinvolgimento di una fitta rete di università e istituzioni di altissimo profilo, sia italiane che internazionali.

Tra i partner scientifici spiccano l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (il cui Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte curerà il catalogo scientifico), l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano, l’Università del Salento, l’Università Federico II di Napoli, l’Università degli Studi di Padova e la University of Leicester.

Per l’intera prima settimana di apertura, la mostra uscirà dalle mura dell’Aula Ottagona per aprirsi alla città attraverso un ricco Public Program.

Dalle ore 21.00 alle 23.00, nello spazio antistante la sede espositiva, archeologi, accademici e studiosi di fama internazionale si alterneranno in una serie di incontri e dibattiti aperti al pubblico, offrendo occasioni uniche di approfondimento sui temi della tutela, della ricerca sul campo e delle nuove frontiere della valorizzazione culturale.