Sanità, si completa la Direzione Strategica della ASL Lecce: Chiari e Nacci al fianco del DG Capochiani

LECCE – La Direzione Strategica della ASL Lecce è da oggi ufficialmente al completo. Con il formale insediamento del nuovo Direttore Amministrativo, Andrea Chiari, e la contestuale riconferma della Direttrice Sanitaria, Maria Nacci, si chiude la squadra di vertice che affiancherà il Direttore Generale Gianluca Capochiani nella guida della sanità salentina.

Andrea Chiari, laureato in Giurisprudenza, ha assunto l’incarico questa mattina apportando alla ASL di Lecce un solido bagaglio di competenze. Già Direttore Amministrativo presso le ASL di Taranto e Brindisi, Chiari è considerato un profondo conoscitore degli ambiti tecnici, normativi e gestionali che regolano il Servizio Sanitario Nazionale, un elemento chiave per la gestione dei complessi equilibri di bilancio e di personale dell’azienda.

Al suo fianco, la stabilità della gestione sanitaria è garantita dalla firma – avvenuta nella giornata di ieri – che ha sancito la riconferma di Maria Nacci nel ruolo di Direttrice Sanitaria, premiando la continuità del lavoro svolto sul territorio.

Con la squadra ora al completo, il Direttore Generale Gianluca Capochiani ha voluto tracciare fin da subito la linea programmatica e gli obiettivi urgenti che attendono i nuovi vertici:

«La Direzione Strategica è da oggi pienamente operativa con spirito di servizio, ascolto e senso di responsabilità. Auguro a Maria Nacci e ad Andrea Chiari buon lavoro: i temi da affrontare in via prioritaria sono la prosecuzione delle attività per l’abbattimento delle liste d’attesa, ponendo al centro i pazienti, il potenziamento della rete dell’emergenza urgenza e il piano per l’attivazione delle case e degli ospedali di comunità».

L’agenda dei lavori si preannuncia dunque fitta, focalizzata in primis sulla risposta ai bisogni immediati dei cittadini (il cronico nodo dei tempi d’attesa per visite ed esami) e, in seconda battuta, sulla profonda riorganizzazione territoriale prevista dalla nuova sanità di prossimità.

Direttore Generale: Gianluca Capochiani

Direttore Amministrativo: Andrea Chiari

Direttrice Sanitaria: Maria Nacci