Solidarietà dal Direttore generale Asl alla guardia giurata aggredita al Pronto soccorso di Galatina

Galatina (Lecce) – Nel pomeriggio di sabato scorso una guardia giurata è stata violentemente aggredita da un paziente giunto nel Pronto soccorso dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina.
E ora arriva la solidarietà del Direttore generale della Asl Lecce, Gianluca Capochiani, insediatosi da appena pochi giorni.
“L’elenco delle violenze fisiche e verbali ai danni di operatori sanitari, sociosanitari e di addetti alla vigilanza si allunga ogni giorno – premette Capochiani – L’uomo che sabato ha ferito al volto e al torace la guardia giurata è purtroppo solo l’ultimo di un fenomeno diffuso che è nostra intenzione contrastare e prevenire. Occorre non solo denunciare e sanzionare, ma lavorare per scongiurare atteggiamenti violenti e costruire una cultura del rispetto. Alla guardia giurata e a tutti gli operatori del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Galatina esprimo solidarietà e vicinanza da parte della Direzione strategica”.
- PoliticaVia Cavallotti a Lecce, i 74 parcheggi eliminati non torneranno, ma si apre il tavolo di confronto con i residenti
- CronacaGrave incidente al cantiere dello stadio di Lecce: operaio resta ferito alla testa
- CronacaGuardia giurata presa a pugni. È di nuovo emergenza negli ospedali salentini
- CronacaAncora fiamme sul Salento, lungo la fascia ionica, ed entrano in azione due Canadair
- CronacaControlli nel Salento: violenta lite a Nardò e oltre 2.400 persone identificate nel weekend
- CronacaRuba al negozio di sport e minaccia il vigilante davanti alla madre: incastrato dalle telecamere