Solidarietà dal Direttore generale Asl alla guardia giurata aggredita al Pronto soccorso di Galatina

Galatina (Lecce) – Nel pomeriggio di sabato scorso una guardia giurata è stata violentemente aggredita da un paziente giunto nel Pronto soccorso dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina.

E ora arriva la solidarietà del Direttore generale della Asl Lecce, Gianluca Capochiani, insediatosi da appena pochi giorni.

“L’elenco delle violenze fisiche e verbali ai danni di operatori sanitari, sociosanitari e di addetti alla vigilanza si allunga ogni giorno – premette Capochiani – L’uomo che sabato ha ferito al volto e al torace la guardia giurata è purtroppo solo l’ultimo di un fenomeno diffuso che è nostra intenzione contrastare e prevenire. Occorre non solo denunciare e sanzionare, ma lavorare per scongiurare atteggiamenti violenti e costruire una cultura del rispetto. Alla guardia giurata e a tutti gli operatori del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Galatina esprimo solidarietà e vicinanza da parte della Direzione strategica”.