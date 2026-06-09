Terribile impatto tra auto e moto, ingegnere 49enne salentino perde la vita a Torino

Torino – Ha perso la vita in seguito ad un violento e drammatico scontro tra auto e moto, avvenuto l’altro ieri a Torino. Soccorsi vani, purtroppo, per Daniele Marinaci, 49 anni, ingegnere originario di Squinzano, ma da anni trasferito in Piemonte.

L’incidente si è verificato lungo la strada Traforo di Pino, all’altezza di Villa Sassi, nel quartiere collinare Madonna del Pilone. Il 49enne salentino era alla guida della sua moto, quando, per circostanze ancora da chiarire, è rimasto coinvolto nell’incidente, risultato mortale. L’automobilista del posto, invece, è rimasto lievemente ferito.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati il personale del 118 di Azienda Zero (ma per Marinaci non c’è stato nulla da fare) e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica.