Terribile impatto tra auto e moto, ingegnere 49enne salentino perde la vita a Torino

Torino – Ha perso la vita in seguito ad un violento e drammatico scontro tra auto e moto, avvenuto l’altro ieri a Torino. Soccorsi vani, purtroppo, per Daniele Marinaci, 49 anni, ingegnere originario di Squinzano, ma da anni trasferito in Piemonte.
L’incidente si è verificato lungo la strada Traforo di Pino, all’altezza di Villa Sassi, nel quartiere collinare Madonna del Pilone. Il 49enne salentino era alla guida della sua moto, quando, per circostanze ancora da chiarire, è rimasto coinvolto nell’incidente, risultato mortale. L’automobilista del posto, invece, è rimasto lievemente ferito.
Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati il personale del 118 di Azienda Zero (ma per Marinaci non c’è stato nulla da fare) e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica.
- Prima PaginaIl toto Ds in casa Lecce ha le ore contate. Risalgono le quotazioni di Angelozzi. Lovisa ai dettagli col Sudtirol
- AmbienteUgento, rinvenuto il primo nido di tartaruga marina della stagione in Puglia
- AttualitàASL Lecce al Forum PA 2026 come best practice nazionale per il contrasto alla povertà sanitaria
- Archivio NotizieMedicina rigenerativa, sanità d'eccellenza: al Fazzi, con Unisalento e Terme di Santa Cesarea, ricerca avanzata e cura
- Archivio NotizieCasarano sceglie ancora Ottavio De Nuzzo: “Premiata la coerenza e quello che è stato fatto”
- Archivio NotizieA Tricase Antonio De Donno confermato sindaco senza incertezze