Open Misto Fipav, sul podio nazionale anche la Fisiolife San Cesario Volley

Si conclude con il terzo posto nazionale l’esperienza della Fisiolife San Cesario Volley alle finali nazionali Open Misto FIPAV disputate il 13 e 14 giugno a Campobasso. La formazione salentina ha chiuso la competizione sul podio dopo il successo nella finale per il bronzo contro l’Asd Volley Cirò Marina, superata con il punteggio di 3-0. La qualificazione alla fase finale era arrivata al termine di un percorso che aveva visto la squadra chiudere al primo posto il proprio girone eliminatorio. Nelle semifinali, disputate il 13 giugno, la Fisiolife San Cesario Volley ha affrontato il Volley Specchia in un confronto tra le due rappresentanti pugliesi della manifestazione.

Il successo della formazione specchiese ha indirizzato il cammino delle due squadre verso le gare che assegnavano le medaglie. Nella giornata successiva il gruppo guidato da Simone Pireno è tornato in campo per la finale valida per il terzo posto, chiudendo la competizione con una vittoria che ha consentito di conquistare il bronzo nazionale. Un risultato che assume particolare significato per una realtà nata appena un anno fa e che, nel giro di pochi mesi, è riuscita a raggiungere la fase finale di una manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo.