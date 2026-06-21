Trump, Eresia Liberale e Vannacci, alcune battute su questi temi da parte di Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Ospite della rassegna La Neretina a Nardò, Sallusti non ha “parafrasato” di certo il proprio pensiero sui temi di politica nazionale ed estera. Il direttore del Corriere Salentino Flavio De Marco ha raccolto qualche dichiarazione dell’autore del libro, l’”Eresia Liberale” presentato alla rassegna La Neretona di Nardò.
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