Corso Porta Luce, i commercianti di Galatina protestano: “La Festa dei Santi Pietro e Paolo si avvicina, ma non si sa nulla”

GALATINA – Aumentano le proteste di alcuni commercianti operativi su Corso Porta Luce, che vivono direttamente ciò che sta accadendo. Quando sono iniziati i lavori di riqualificazione, sono stati accolti positivamente. Nessuno può essere contrario a un intervento che punta a migliorare una delle principali arterie della nostra città. “Abbiamo accettato i disagi, le difficoltà di accesso, la riduzione del passaggio di persone e tutte le inevitabili conseguenze che un cantiere comporta – spiegano in una lettera alla nostra redazione – L o abbiamo fatto con spirito di collaborazione, convinti che il risultato finale avrebbe ripagato i sacrifici. Ma oggi siamo a pochi giorni dalla Festa dei Santi Pietro e Paolo. La stessa festa per la quale ci era stato prospettato che i lavori sarebbero stati conclusi. E qui nasce un dubbio. Forse quando si parlava del 28 giugno non era stato specificato l’anno. Perché osservando lo stato attuale del cantiere, la sensazione è che qualcuno abbia dimenticato di aggiornare il calendario. Non voglio fare polemica. Vorrei semplicemente capire. Vorrei capire perché i lavori procedono con questa lentezza.

Vorrei capire quali siano le difficoltà incontrate. Vorrei capire quando Corso Porta Luce tornerà finalmente ad essere pienamente fruibile. Negli ultimi tempi ho provato a contattare chi amministra la città. Ho cercato un confronto diretto, una spiegazione, un aggiornamento. Purtroppo senza ottenere alcuna risposta. Ed è questo che lascia maggiormente perplessi. Non il ritardo. Il silenzio. Perché un’opera pubblica può subire rallentamenti. Può capitare. Ma ciò che cittadini e commercianti meritano è una comunicazione trasparente. Galatina si prepara ad accogliere migliaia di persone per la sua festa patronale. Sarebbe bello poter accogliere visitatori e fedeli in un Corso Porta Luce finalmente restituito alla città. Se questo non sarà possibile, sarebbe altrettanto corretto che qualcuno spiegasse ai cittadini il perché. Noi continueremo a fare la nostra parte. Continueremo ad aprire ogni mattina le nostre attività. Continueremo a credere nella nostra città.ì Ma credere nella città significa anche pretendere rispetto, ascolto e chiarezza. Perché la riqualificazione di Corso Porta Luce deve diventare un motivo di orgoglio per Galatina. Non l’ennesima opera di cui si continua a parlare senza sapere quando finirà”.