Via alla “Corri sotto le Stelle” ad Acaya

ACAYA (Lecce) – Fervono i preparativi per la nuova edizione della “Corri Sotto Le Stelle” ad Acaya organizzata dalla Asd Gpdm del presidente Simone Lucia. Centinaia di podisti prenderanno parte alla manifestazione sportiva, che si svolgerà domenica 14 giugno nell’ambito del “Trofeo Emme 2”. L’evento sportivo si dipanerà in occasione del Memorial Davide Monaco. Il raduno della giuria e dei concorrenti è fissata per le ore 19 presso Largo Castello Acaya, in attesa della partenza prevista per le 20.30. La gara di corsa su strada inserita nel circuito “Running is Salento”, si svolgerà sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici gare della Fidal. I runners si cimenteranno sul tracciato di 5 chilometri di un unico giro tra Acaya e Strudà. La manifestazione patrocinata dal Comune di Vernole, dalla Regione e dalla Provincia di Lecce è indetta dal Coni e dalla Federazione italiana di atletica leggera. I runners partiranno da Acaya fuori le mura, con direzione Strudà e ritorno con arrivo a Largo Castello ad Acaya. A partire dalle 21 scatterà anche la “Family Run” (gara non competitiva), che accomunerà tanti principianti e appassionati dello sport all’aria aperta. Al termine della corsa si terrà la ricca cerimonia di premiazione che incoronerà i nuovi vincitori della Corri sotto le Stelle.