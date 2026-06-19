“Vivi nel Battito”, l’iniziativa dedicata alla salute del Rotaract Lecce Barocco

LECCE – Un’intera giornata dedicata alla salute, alla prevenzione di alcune malattie e all’insegnamento su come comportarsi nelle situazioni di emergenza che possono rivelarsi tragiche in mancanza di tempestivi e accurati interventi. L’iniziativa si svolgerà sabato 20 giugno, in piazza Mazzini, dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

Il progetto, già trasmesso al Ministero della Salute, promosso e coordinato dal Rotaract Lecce Barocco, associazione delle ragazze e dei ragazzi Rotariani, ha come titolo “Vivi nel Battito”: è al servizio della Comunità leccese e di quanti, turisti, persone di passaggio e chiunque abbia un interesse diretto o indiretto, vorranno partecipare a questa operazione di “educazione sanitaria” che, gratuitamente, intende trasmettere nozioni di primo soccorso, disostruzione delle vie aeree su adulti e bambini e corso di stop the bleed (blocco delle emorragie gravi).

Sono anche previsti degli screening gratuiti per la misurazione della pressione e del diabete.

A fianco degli organizzatori e dei tanti sanitari leccesi e salentini che metteranno a disposizione la loro professionalità, la Città di Lecce con il suo attivo patrocinio, e le primarie istituzioni, enti e associazioni sanitarie operanti sul territorio comunale e provinciale, ma anche a livello nazionale: Asl Lecce, Ordine dei Farmacisti di Lecce, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Lecce, Croce Rossa di Lecce e da enti Nazionali come IRC (Italian Resuscitation Council), FOFI (Federazione Ordine Farmacisti Italiani), Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione civile e SIIET (Società Italiana Infermieri Emergenza e Traumi).

Una mobilitazione generale dell’associazionismo Rotariano e di tutto il mondo sanitario, per servire la Comunità leccese e salentina ed essere concretamente vicini alle persone che presentano particolari fragilità.

Una bella prova di altruismo e solidarietà che conferma la disponibilità al servizio di Lecce e della sua cittadinanza.