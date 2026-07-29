Blitz interforze ad “alto impatto”: sequestri, multe e un locale chiuso a Porto Cesareo

PORTO CESAREO (Lecce) – In attuazione di quanto concordato durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e recepito dal Tavolo Tecnico del Questore, nella giornata di sabato 25 luglio è scattato un articolato servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” nel comune di Porto Cesareo.

L’operazione ha visto la collaborazione sinergica di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale di Bari, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Polizia Locale e personale dell’ASL di Lecce.

Lungo le principali arterie stradali sono stati allestiti 5 posti di blocco che hanno portato all’identificazione di 148 persone (tra cui 14 cittadini stranieri e 25 soggetti con precedenti) e al controllo di 41 veicoli. Il bilancio in strada conta 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e un sequestro amministrativo. Sul fronte del contrasto al consumo di stupefacenti, grazie anche all’impiego delle unità cinofile della Guardia di Finanza, gli agenti hanno segnalato un soggetto alla Prefettura, ne hanno denunciato un altro a piede libero e hanno sequestrato circa 2,83 grammi di cannabinoidi.

Le verifiche si sono estese anche sul demanio marittimo e nel comparto commerciale, interessando 3 natanti e 7 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con il riscontro complessivo di 17 illeciti amministrativi.

In una struttura si è proceduto al sequestro delle attrezzature per occupazione abusiva di suolo pubblico, contestando anche la mancata applicazione del piano HACCP, l’assenza dei cartelli sul divieto di fumo, degli orari e delle tabelle di somministrazione. In altri due locali sono emersi problemi legati alla tracciabilità e all’etichettatura del pesce fresco. Per un noto locale della zona è scattata la sospensione immediata dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie, insieme a multe per la mancata esposizione della SCIA, dei prezzi e delle tabelle alcolemiche.

Infine, mentre la componente aeronavale della Guardia di Finanza ha presidiato lo specchio d’acqua per garantire la sicurezza in mare, le Fiamme Gialle a terra hanno contestato 6 violazioni alla normativa sul commercio ambulante.

Il Prefetto ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le forze scese in campo, rimarcando l’importanza della collaborazione interforze a tutela della legalità e invitando i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.